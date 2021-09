Alejandro Gaviria propone a candidatos enviar un mensaje a seguidores de “no más insultos”

El ahora candidato a la presidencia de la República Alejandro Gaviria lamentó que haya tanto odio e insultos en medio del debate político. Por esta razón, pidió a los demás aspirantes hacer un llamado a los seguidores para que la discusión se respetuosa.

“Hay un tema que me preocupa y es que deberíamos tener diferentes canales de comunicación entre los partidos con base al respeto. Esto con el fin de poder trabajar en conjunto por un mejor país. (…) El primer canal de comunicación debería ser un llamamiento de los candidatos a los seguidores de no más insultos”, dijo en el Radar.

Y es que, según Gaviria, le ha dolido los mensajes de odio contra él y su familia en medio del debate político.

“Me ha dolido los ataques a la familia, a mis hermanos, a mi papá que ya falleció, eso me ha dolido (...) La politicia no tiene que ser oscura, no tiene que ser cruel y eso es lo que voy a practicar”, afirmó.

Además, agregó: “Esperaba los ataques, pero el nivel de la infamia no lo esperaba tan rápidamente. Que la gente haya reconstruido mi árbol genealógico para encontrar un parentesco con el presidente Uribe, (…) que me presenten a mi como el enemigo de los viejos de Colombia, todo ese tipo de mentiras hace parte de la política de Colombia y el mundo, pero toca enfrentar todo”.

Publicidad

Por otra parte, Gaviria habló con este medio radial sobre su postura en la legalización del cannabis para uso recreativo. “Yo he sido partidario de descriminalizar el consumo de las drogas en cuanto al Cannabis, desde el punto de vista de la demanda y oferta del país”, manifestó.

Escuche la entrevista completa en El Radar: