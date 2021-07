Alejandro Gaviria se reunió con Sergio Fajardo en Bogotá

El precandidato presidencial Sergio Fajardo y el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, se reunieron en las últimas horas en Bogotá. En el encuentro, sin embargo, no se tocaron temas de política electoral.

La reunión fue un almuerzo en la oficina de Sergio Fajardo y se extendió por más de una hora. Allí, Alejandro Gaviria dijo que todavía no ha tomado una decisión sobre si lanzarse a una precandidatura presidencial, además dijo que se había reunido con Gustavo Petro hace algunas semanas por cortesía no más, pero no entendía el porqué del revuelo en las últimas horas del ofrecimiento del Pacto Histórico.

Lo cierto del asunto es que si Alejandro Gaviria decide lanzarse a la contienda electoral, parece poco probable que sea por el Pacto Histórico. La duda sería si irá con una candidatura independiente con firmas o finalmente acepta ser el candidato del Partido Liberal.

Justamente, el Liberalismo sigue pendiente de la decisión de Alejandro Gaviria de ser candidato presidencial. Desde hace más de un año lo quiere como su candidato así este se lance por firmas.