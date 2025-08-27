Alfredo Saade anuncia precandidatura presidencial por el Pacto Histórico

El exjefe de despacho del Gobierno Petro, Alfredo Saade, anunció que será precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico.

La decisión la tomó en las últimas horas después de una reunión con el presidente Petro.

Mi visión es la misma, buscaré una vez sea elegido presidente de Colombia una constituyente que permita el regreso de Petro reelegido Insisto en que los medios de comunicación deben regularse y no mentir más so pena de ser sancionados, la procuraduría hay que cerrarla, los empresarios encontrarán en mí un aliado más no un empleado, el poder popular será quien me dirija y será el pueblo quien después de Dios el que me sostenga, el congreso tendrá que trabajar de frente con el pueblo o será cerrado dijo Saade en su cuenta de X.

De esta manera, el Pacto Histórico tendrá 9 precandidatos a la Presidencia. En los últimos días confirmaron su participación en esa consulta el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el senador Iván Cepeda.

Después de mantener una conversación con él presidente Gustavo Petro @petrogustavo donde le expuse la necesidad de quedarme en el país y participar en la consulta del pacto histórico a la presidencia de la República, he decidido con mi familia y equipo inscribirme como candidato… pic.twitter.com/ACO7ADOFh2 — pastor saade (@alfredosaadev) August 27, 2025

“La corrupción estatal llegará a su fin y el narcotráfico asociado a las mafias politiqueras corruptas será extirpado. No habrá negociaciones con terroristas serán sometidos por el poder militar de la nación. La justicia tiene que ser reformada para que esté al servicio verdaderamente del pueblo no de los poderosos. La historia que comenzó a escribir el presidente petro continúa sin ambigüedades porque reconozco en él la visión que el país necesita”, agregó Saade.