Alfredo Saade propone reelección para que Uribe y Petro sean candidatos en 2026

La Procuraduría ordenó este martes suspender por tres meses al jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, postulado como embajador en Brasil, mientras lo investiga por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de emisión de pasaportes. "La decisión de la Procuraduría solicita al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida", señaló el ente de control en un comunicado.

El Ministerio Público precisó que "la determinación de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, desencadenada por el tema de los pasaportes, se da, en principio, por un término de tres meses".

En diálogo con Mañanas Blu, Saade hizo una propuesta un poco sacada de los cabellos, de cara a las elecciones presidenciales de 2026; tan solo minutos después de haber anunciado que sería candidato presidencial en la próxima contienda, propuso un 'fast track' para que el Gobierno apruebe una reelección.

Trino de Saade Foto: X

Sin embargo esta oportunidad de reelección, no sería solo del presidente Gustavo Petro, sino que propone que este se enfrente en votaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Alfredo Saade, quien recientemente cumplió dos meses en un cargo gubernamental, propuso una radical reforma constitucional para permitir que tanto el actual presidente, Gustavo Petro, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sean candidatos a la presidencia en las elecciones de 2026. Saade calificó su propuesta como la "gran final" que el país necesita para superar la polarización y alcanzar una verdadera paz.

La iniciativa de Saade, presentada durante una entrevista, insta al Congreso de la República a implementar un "fast track" para modificar la Constitución Nacional, habilitando así la reelección de Petro y la postulación de Uribe. Según Saade, el enfrentamiento electoral entre estos dos líderes sería la clave para poner fin a la división y la "guerra" que, a su juicio, impera en el país. "El que gane tiene que sacar el país adelante y el que pierda tiene que apoyarlo", afirmó Saade, subrayando la necesidad de unidad post-electoral. Esta propuesta, que Saade asegura no ha discutido con el presidente Petro, busca transformar el país y cerrar capítulos de "muerte, destrucción y ruina".

Expresidente Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro. Foto: AFP y Presidencia

La propuesta

La propuesta de Saade emerge en un momento de alta tensión política, coincidiendo con su suspensión de tres meses por parte de la Procuraduría General de la Nación. Saade enfatizó que aceptó la llamada para hacer esta propuesta, que considera crucial para el futuro del país. Para él, la polarización actual se centra exclusivamente en los seguidores de Uribe y Petro, argumentando que "nadie más tiene votos en esta nación, solamente esas dos personas". La "gran final" busca capitalizar esta realidad electoral para forzar una reconciliación nacional.



Suspensión de Alfredo Saade

Alfredo Saade reveló durante la entrevista que la Procuraduría lo suspendió cautelarmente por tres meses, una decisión que él califica de "más política". El pastor aseguró que no había aceptado el cargo de embajador en Brasil, que le había sido ofrecido por el presidente Petro, precisamente para evitar que su partida fuera interpretada como una huida de la sanción de la Procuraduría. "Los que huyen son los bandidos y yo no soy bandido", sentenció Saade.

Afredo Saade, jefe de Despacho de la Presidencia de la República Foto: Blu Radio

Saade se defendió vehementemente de las acusaciones de "extralimitación de funciones" relacionadas con el tema de los pasaportes, argumentando que no ha sido condenado y que la Procuraduría ni siquiera lo ha escuchado. Insistió en que su sanción es un "hecho político" y que desde su llegada al gobierno, muchos sectores, internos y externos, se "incomodaron" con su estilo gerencial y su interés en que las cosas funcionaran y las órdenes se cumplieran.

