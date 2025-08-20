“Hace parte de la malquerencia de Petro con los antioqueños”: gobernador sobre vigilancia a UdeA

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó el proceso de vigilancia a la Udea.

“Hace parte de la malquerencia del gobierno Petro con los antioqueños”, dijo el mandatario.



Polémica alrededor de la Udea

No para la polémica alrededor de la Universidad de Antioquia, recientemente se han conocido diversas opiniones y recursos interpuestos en torno al proceso de vigilancia especial anunciado por el Ministerio de Educación, una medida que busca hacerle frente a la crisis fiscal que ronda los 350.000 millones de pesos.

Recordemos que hace poco la institución anunció que radicó un recurso de reposición con 329 páginas para dejar sin piso el acto administrativo que dio inicio al proceso de vigilancia, afirmando que este viola principios como el debido proceso, la autonomía universitaria y la proporcionalidad de los hallazgos.

En contraste, la Asamblea General de Profesores respaldó la medida del Ministerio indicando que es un mecanismo que permitirá desmontar prácticas opacas y organizar los procesos institucionales.

En medio de la polémica, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la medida del Ministerio y afirmó que como ciudadanos hay que oponerse rotundamente a esta.

“Hace parte la malquerencia del gobierno Petro con los antioqueños con este departamento y tenemos que oponernos férreamente a eso. Incluso, aquellos que han defendido sus propósitos malquerientes de gobierno también tienen que hacerle frente a esta situación porque no podemos permitir que nos arrebaten el alma mater”, dijo el gobernador Rendón.

El secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, indicó que desde la Gobernación se comprometieron a entregar en los próximos días a la universidad recursos equivalentes al 30 % de la reducción del déficit del año 2024.

“Ya está aprobada la resolución de la Secretaría de Hacienda para entregarle a la universidad 4650 millones honrando la palabra del gobernador de contribuir con un 30% a la reducción del déficit”, dijo Alviar.

Según la Secretaría de Educación de Antioquia hay otras medidas que se han tomado para superar la crisis fiscal de la Universidad, como lo son los adelantos a la cuota mensual que la Gobernación le entrega a la institución y la gestión de un crédito de tesorería el año pasado sin el cual, según la Gobernación, no habría sido posible pagar la nómina del mes de diciembre.