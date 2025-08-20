Tres heridos y ocho personas desplazadas en acciones violentas en Abejorral, Antioquia

La Alcaldía de Abejorral confirmó que tres heridos en un ataque sicarial y al menos dos familias salieron desplazadas por amenazas de grupos armados.

La Gobernación de Antioquia indicó que se apoyó con transporte de emergencia a 8 personas que llegaron desplazadas hasta el municipio de La Ceja y se hará una reunión de seguridad.

La Alcaldía de Abejorral confirmó que miembros de dos familias salieron desplazados del municipio asegurando que estaban siendo amenazados, por lo cual y teniendo en cuenta la grave situación que enfrenta la localidad, solicitaron a la Fuerza Pública y a los organismos correspondientes proteger la integridad de estas personas e investigar lo ocurrido.

De igual manera, la Administración Municipal indicó que se puso a disposición de las diferentes entidades para apoyar en dichas investigaciones.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia indicó que se apoyó con transporte de emergencia a 8 personas que llegaron desplazadas desde Abejorral al municipio de La Ceja.

Si bien, las autoridades del departamento aún no tienen claridad sobre los motivos o grupos que estarían detrás de este hecho, sí afirmaron que están consultando con las diferentes fuentes de información para determinar el número exacto de personas desplazadas.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, señaló que también tienen como reporte tres personas desplazadas de Abejorral que llegaron a Medellín y afirmó que la situación no sería producto de estructuras criminales sino de rumores dentro de la comunidad.

“Frente a los desplazamientos, por el momento no tenemos sino una situación particular de tres personas que se desplazaron a la ciudad de Medellín. Lo que tenemos es que no fue objeto por una estructura criminal, sino por una ambiente de comentarios que se generaron a través y al interior de la municipalidad”, aseguró.

Es de anotar que a principios del mes de julio, la ONG Corpades, a través de sus redes sociales, denunció un complejo panorama de orden público en este municipio del Oriente, donde supuestamente grupos armados urbanos estarían realizando extorsiones, desplazamientos forzados, reclutamiento de jóvenes en sectores como Las Canoas, El Porvenir, Cristo Rey y Calibío.

Desde la Gobernación de Antioquia aseguraron que se espera que se realice un subcomité de prevención y protección para analizar la situación y tener una cifra consolidada de desplazados.

Vale la pena recalcar que desde la Alcaldía de Abejorral solicitaron a quienes sean víctimas de algún tipo de delito a acudir ante las autoridades competentes para interponer las respectivas denuncias y recibir el respectivo acompañamiento institucional.