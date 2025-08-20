“Expresidente Uribe debe quedar libre de inmediato”: abogado Jaime Granados

El abogado penalista Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del exmandatario, calificando el fallo como un acto de justicia frente a lo que consideró una “injusta detención domiciliaria”. La decisión judicial se dio tras el estudio de una acción de tutela que, según Granados, reivindica la presunción de inocencia y los principios del derecho penal moderno.

“El honorable tribunal tomó esta decisión que reivindica la defensa de la presunción de inocencia. La boleta de libertad frente a esta injusta detención domiciliaria tiene que ser proferida antes de las 8 de la mañana”, afirmó Granados en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Una decisión con carácter inmediato

El abogado explicó que la orden judicial no admite dilaciones y debe cumplirse de manera inmediata. Según detalló, la jueza 44 de conocimiento está obligada a emitir la boleta de libertad en cumplimiento estricto del fallo.

“Estamos pendientes de que se profiera en las próximas horas esa boleta y pueda ya retomar sus actividades normales como jefe de oposición”, puntualizó Granados, tras afirmar que la decisión tiene efecto inmediato y sin posibilidad de desacato.

Tribunal reprende a la jueza Heredia

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá no solo benefició al expresidente Uribe, sino que también incluyó fuertes críticas a la jueza que había dictado la medida restrictiva. Según la providencia, sus argumentos fueron “vagos, indeterminados e imprecisos”, lo que vulneró derechos fundamentales.

El abogado Granados recalcó que el pronunciamiento judicial marca un precedente en la lucha contra el abuso de medidas privativas de la libertad: “Es inaudito lo que ocurrió en este caso. Este llamado de atención debe servir no solo para el caso del expresidente Uribe, sino para evitar que se abuse del ejercicio arbitrario en otros procesos judiciales”.

El debate sobre la apelación de fondo

Aunque la libertad inmediata representa un triunfo parcial para la defensa, aún está pendiente la apelación frente a la sentencia condenatoria de 12 años que pesa contra el expresidente. Granados aclaró que este proceso será estudiado por otra sala del mismo Tribunal, presidida por el magistrado Merchán, acompañado de dos magistradas.

“Naturalmente no podemos anticipar comentarios antes de que el tribunal se pronuncie, pero sí existe un vínculo entre lo ocurrido con la libertad y los argumentos que serán revisados en la apelación”, explicó el abogado.

Publicidad

De esta manera, el panorama judicial de Uribe sigue abierto, pues mientras recobra la libertad por orden de tutela, deberá esperar el pronunciamiento de fondo sobre la condena.

Reacciones y controversia política

La decisión judicial ha generado reacciones encontradas en el escenario político. Mientras sectores afines al expresidente celebran la resolución, el senador Iván Cepeda advirtió que buscará impugnar la tutela. Sin embargo, expertos consultados señalaron que este recurso es limitado, pues la acción de tutela tiene un alcance interpartes y no siempre admite impugnación de terceros.

Felipe Zuleta, panelista de Mañanas Blu, expresó que lo alcanzado por la defensa podría calificarse como un triunfo parcial:

Publicidad