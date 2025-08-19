Iván Cepeda por libertad de Álvaro Uribe: "Lo respetamos, más no lo compartimos"

El senador Iván Cepeda respondió a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe; una decisión que se conoció este martes, 19 de agosto luego de que la defensa del exjefe de Estado presentara una apelación con la que buscaban tumbar la condena.

Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el caso contra el exmandatario, aseguró que respeta esta decisión judicial, pero que no la comparte.

“Desde las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta más no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que impuso la juez Heredia era, de alguna manera, una medida para protegernos”, dijo el senador Cepeda.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que con esta decisión se defienden las garantías judiciales al debido proceso.

Álvaro Uribe Foto: Facebook Centro Democrático

“Estamos felices que el Tribunal de Bogotá haya cumplido con una norma, la libertad no es un juego, el presidente Uribe apeló su condena. Esto lo que hace es ratificar las convenciones internacionales sobre el derecho a la libertad y a la garantía de un debido proceso”, señaló Cabal.

Cabe recordar que el expresidente Uribe fue condenado a 12 años de cárcel, con beneficio de prisión domiciliaria, por los delitos de soborno y fraude procesal.