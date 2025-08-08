Iván Cepeda anuncia acciones legales contra hijos de Uribe por llamarlo "heredero de las Farc"

El senador Iván Cepeda anunció acciones legales por calumnia contra Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los hijos del exmandatario han asistido a las manifestaciones en apoyo a su padre y se han pronunciado sobre el proceso judicial contra el exmandatario.

Tomás Uribe estuvo en Miami, Estados Unidos, este jueves; allí sostuvo reuniones con políticos de ese país y también habló sobre el proceso contra Álvaro Uribe ante un grupo de colombianos.

"Necesitamos que las autoridades americanas investiguen al heredero de las Farc. Si eso no sucede, Álvaro Uribe va a estar por muchísimos años en la cárcel", dijo Tomás Uribe refiriéndose al senador Iván Cepeda.

A este pronunciamiento reaccionó el senador Cepeda en las últimas horas y asegura que emprenderá acciones legales por calumnia.

Iván Cepeda Foto: Twitter @Ivancepedacast.

"Cuando se produjo la condena en primera instancia de Álvaro Uribe señalé que estaba dispuesto a buscar un camino de diálogo sobre la justicia restaurativa. Pero veo que se sigue optando por el camino de la calumnia. No se aprende de las lecciones del pasado. Pues bien: entonces responderé como es debido. Anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar, ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde", dijo Cepeda.

Además, el senador dijo que los hijos del expresidente estarían buscando padrinos políticos en Estados Unidos para emprender acciones judiciales en su contra.

"Hace un par de semanas, a raíz de la condena contra su padre por fraude procesal y soborno en actuación penal, los señores Tomás y Jerónimo Uribe emprendieron una campaña sucia a través de redes sociales en la que me acusan falsamente de ser 'heredero de las Farc'. Incluso, están haciendo gestiones en Estados Unidos para buscar padrinos políticos que realicen acciones judiciales en mi contra, en ese país. Esto coincide con acciones de presunta manipulación de testigos que continuaría haciendo el señor Diego Cadena", agregó Cepeda.

HABLEMOS DE JUSTICIA ENTONCES, SEÑORES TOMÁS Y JERÓNIMO URIBE



Hace un par de semanas, a raíz de la condena contra su padre por fraude procesal y soborno en actuación penal, los señores Tomás y Jerónimo Uribe emprendieron una campaña sucia a través de redes sociales en la que me… pic.twitter.com/1B0oLgAdDf — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 8, 2025

A las manifestaciones de este jueves también se sumó el otro hijo del expresidente, Jerónimo Uribe, quien marchó en Medellín y también pronunció algunas palabras sobre el proceso contra su padre.