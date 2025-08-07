Expresidente Uribe tras marchas a su favor: “Necesitamos un Gobierno de transición”

En un video publicado en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció tras las diferentes marchas que se dieron en su favor y en contra de la condena de 12 años de prisión por el caso de manipulación de testigos. En el material, el exmandatario colombiano agradeció lo que él considera muestras de apoyo y reiteró que es necesario un cambio de Gobierno con miras al 2026.

“Siento que mi corazón es pequeño. Necesito uno más grande para poder expresar a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y solidaridad. Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un Gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un Gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación. Para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmarlos”, dijo Uribe.

El exmandatario fue enfático en asegurar que Colombia debe ser ejemplo en eliminar los narcóticos, anular la legalización de la droga y construir el país a base de la educación, el deporte, la cultura y el emprendimiento. A lo anterior se suma, según lo dicho por Uribe, la necesidad de mayor inversión, empleo, salud privada y eficiencia en distribuir los escasos recursos del país.

“Necesitamos un gobierno con países que contribuyan a la erradicación del crimen, no con dictaduras que lo auspician. Colombia con los Estados Unidos, la alianza con Israel que no excluye la vocación de construir la paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino. Gracias a las reservas de las Fuerzas Armadas, los policías y la Constitución, los pilares sólidos de la nación. Luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad, cercano ya por el momento de la vida que hará sentir menos firmeza física en mis manos”, continuó Uribe.

Por último, el mandatario se refirió a las oraciones en pro de la salud de Miguel Uribe, quien hoy cumple dos meses de aquel atentado, y pidió firmeza espiritual para nunca desfallecer “en el compromiso de la libertad y el bienestar de Colombia”.