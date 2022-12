Antanas Mockus está preso de su enfermedad, dice excolaboradora que adhirió a Duque

Alicia Silva, exsecretaria de Gobierno durante la alcaldía de Antanas Mockus, anunció su adhesión a la campaña de Iván Duque. En entrevista con BLU Radio, la exfuncionaria hizo duros cuestionamientos a Gustavo Petro y a algunos miembros del partido Verde, a tiempo que habló de la salud del senador electo.

“En este país necesitamos un poco menos de ideología y un poco más de principio y un poco más de ética, y un poco más de buen comportamiento, sin atribuirnos el hecho de que esas virtudes las poseemos unos y las carecen otros”, sostuvo la exfuncionaria.

“Mockus hoy está preso de una tenaza muy fuerte, de esas cosas yo no he hablado mucho, pero Antanas está preso de una enfermedad degenerativa, neurológica, que lo hemos visto en las imágenes. Es triste verlo, no me gusta que la gente de alrededor de él le guste generar lástima con Antanas y a su vez unas personas a su alrededor que no sé qué representan. Hay cosas tristes de lo de Antanas”, agregó.

“Él está lúcido, no puedo decir que no está lúcido. A él le cuesta trabajo, todos los sabemos. La lentitud entre pensamiento y palabra, el ‘delay’ que existe es un poco más largo. Yo tengo algunos amigos que tienen la misma enfermedad y eso les va disminuyendo la fuerza de voluntad, no la capacidad de pensar. No, Antanas piensa, es capaz de reflexionar, pero quedan mucho más expuestos al que tienen al lado. Y eso lo he visto en gente muy importante en este país que tiene la misma enfermedad de él”, añadió.