“Apoyé la elección del Gobierno, no me siento frustrado”: expresidente Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper, en entrevista con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, aseguró que ve con buenos ojos los avances del Gobierno de Gustavo Petro , como los mostrados en materia de paz, restablecimiento de relaciones con Venezuela y manejo de política económica.

“Apoyé la elección del Gobierno porque coincidía con una serie de tema que me llamaban la atención, como la paz, el equilibrio en las relaciones internacionales y lo asistencial en las políticas. No me siento frustrado. No hemos completado los primeros cien días, pero siento que se está dando todo con rapidez y claridad”, afirmó.

Publicidad

El exmandatario aseguró que la administración nacional sienta buenas bases y manifestó su apoyo a mayor parte del proyecto de reforma tributaria. “Considero que se está dando un manejo adecuado a la política económica”, sostuvo.

“No hay problema de salida masiva de capitales, creo que inclusive se están registrando nuevas inversiones. [La reforma tributaria] la están vinculando a una supuesta desestabilización económica que no veo”, añadió Samper.

El expresidente colombiano aseguró que no es reprochable que el Estado colombiano tenga relaciones diplomáticas con otros países ideológicamente distintos. “En América Latina está de moda la polarización ideológica. Eso es lo que ha acabado, entre otras cosas, con el proceso de integración latinoamericana. El mundo debe tener líderes que tengan la capacidad de relacionarse entre sí”, indicó.

Publicidad

“Necesitamos un mecanismo regional para tramitar diferencias en derechos humanos. Las organizaciones regionales son muy activas al hacer las denuncias, pero se cuidan en ser selectivas en cuanto a unos gobiernos y otros. No hay país en América Latina donde no se estén cometiendo violaciones graves de derechos humanos que deben ser solucionadas. En Colombia, no podemos tirar la primera piedra en la materia cuando están matando, prácticamente, un líder social cada día”, opinó Samper.