Aquí no va a haber Constituyente: Mininterior sobre agenda legislativa del Gobierno

Aunque el mismo día de su designación el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló de la necesidad de embarcar al país en un proceso que lo lleve a una Asamblea Constituyente, hoy está cambiando de opinión y le dice a los empresarios reunidos en el Consejo Gremial Nacional que no se preocupen por eso, que ese no es el enfoque que va a tener el Gobierno en su agenda legislativa de aquí en adelante y que más bien se pongan de acuerdo en lo que sí es importante para el país.

"Para ser claros: olvidémonos, aquí no va a haber constituyente, aquí no va a haber 'fast-track', aquí no va a haber reelección presidencial, aquí no va a haber extensión de periodos presidenciales, etc. Ahora, que haya gente del Pacto Histórico y gente que sale y plantea eso eso ha sucedido siempre", dijo Cristo.

Cristo describió la agenda del Gobierno para los próximos periodos del Congreso como 'ambiciosa' y habló de tres grandes paquetes de proyectos.

Por un lado, está el paquete de reformas sociales que incluye la reforma laboral y la reforma a la salud. El segundo paquete es de la reactivación económica que incluye el tema de las inversiones forzosas y otro tipo de proyecto de corte económico. Finalmente hay modificaciones para cumplir el acuerdo de paz. Por ejemplo, se necesita ampliar el mecanismo de las inversiones en municipios PDET, entre otros aspectos.

Publicidad

Cristo prometió a los empresarios que socializará con ellos los proyectos de ley antes de llevarlos al Congreso, lo que no significa que no se vayan a presentar proyectos si no hay acuerdo.