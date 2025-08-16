Asesinato de Miguel Uribe reavivó viejas heridas: “Tristeza que hacer política cueste la vida”

Colombia sigue de luto por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un crimen que sacudió al país y reavivó viejas heridas. En medio del dolor y la indignación, el programa El Radar de Blu Radio conversó este sábado con Juanita Gobertus, directora de la División para las Américas de Human Rights Watch, quien lanzó un mensaje contundente: “Qué tristeza volver a un momento en el país en el que hacer política cuesta la vida”.

La reflexión de Gobertus, marcada por la sensibilidad y la preocupación, no solo fue un homenaje a la memoria de Uribe Turbay, sino también una alerta sobre la situación actual de Colombia. Según cifras de Indepaz, en lo corrido de 2025 ya van 96 líderes sociales asesinados, lo que demuestra que la violencia política está lejos de desaparecer.



Violencia política en Colombia: un panorama preocupante

Durante la entrevista con Ricardo Ospina, Gobertus señaló que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay revive la oscura etapa de finales de los años 90 y comienzos de los 2000, cuando la violencia política era una constante. Aunque reconoce que el país tuvo avances en seguridad entre 2002 y 2017, lamenta que desde 2018 haya un deterioro sostenido.

“Estamos viendo un retroceso alarmante. Los homicidios aumentaron un 3% en este primer semestre frente a 2024, los secuestros crecieron un 50% y los confinamientos más de un 40%. Eso nos debería prender todas las alarmas”, explicó la directora de HRW.

Además, recordó que la violencia no se limita al caso Uribe. Apenas días después de su asesinato, el vehículo del representante a la Cámara Julio César Triana fue atacado en el Huila, lo que refuerza la percepción de que la política volvió a ser un escenario de riesgo.

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto Foto: Facebook Miguel Uribe

Acuerdo de paz e implementación pendiente

Gobertus también hizo eco de la carta enviada esta semana por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, arquitectos del Acuerdo de Paz, en la que cuestionaron el desdén del Gobierno frente a la implementación de lo pactado en 2016. Para ella, el incumplimiento en seguridad y garantías para la oposición está directamente relacionado con la violencia política.

“El asesinato de Miguel es especialmente grave porque era un líder visible de la oposición. Lo que el Acuerdo buscaba era sacar la violencia de la política, y eso hoy parece estar en riesgo”, sostuvo.

La experta recalcó que el Estado debe asumir el monopolio legítimo de la fuerza y fortalecer la justicia local en los territorios. “Sin política de seguridad efectiva no hay garantía de derechos humanos para nadie”, advirtió.

En un tono firme pero esperanzador, Gobertus concluyó que este momento debería servir como un llamado de alerta para el país y, en especial, para el Gobierno: proteger la vida de quienes hacen política es fundamental para que la democracia colombiana no retroceda.

