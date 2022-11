Ausencia de mujeres en la contienda electoral, ¿discriminación o coincidencia?

De las seis mujeres que en principio entraron a la actual contienda electoral, hoy no queda ninguna en el abanico de aspirantes que buscan llegar a la Casa de Nariño.

Paloma Valencia y María del Rosario Guerra, precandidatas del Centro Democrático, salieron de la competencia tras no clasificar dentro del mecanismo de encuesta que semanalmente fue sacando uno a uno a los cinco opcionados de esa colectividad, hasta dejar a Iván Duque como el candidato oficial.

La senadora Claudia López, de Alianza Verde, declinó a su candidatura tras concretarse la Coalición Colombia en la cual Sergio Fajardo asumió las banderas de esa alianza, a la que se sumó también el Polo Democrático Alternativo. Hoy López es la fórmula vicepresidencial de Fajardo.

Marta Lucía Ramírez ocupó el segundo lugar en la Gran Consulta por Colombia del pasado 11 de marzo, con lo cual se convirtió en fórmula de Iván Duque, candidato del uribismo que se quedó con la titularidad con 4.044.509 votos.

Finalmente, con las renuncias de Viviane Morales y Piedad Córdoba, quienes denunciaron barreras en el acceso a medios de comunicación, entre otros supuestos bloqueos, surgen varias preguntas, principalmente si hay discriminación hacia las mujeres que participan en política.

Según Carlos Arias, analista político de la Universidad Externado de Colombia, “la ausencia de las mujeres en la carrera presidencial obedece a una dinámica de cultura política que, no solamente en Colombia, sino en diferentes latitudes de América Latina, e incluso en Estados Unidos, no han permitido entender a los ciudadanos que una mujer con criterio, con carácter, que sea vehemente y que defienda sus posiciones, es igualmente necesaria para la democracia como los hombres”.

“Más allá de que sea un ejercicio discriminatorio, es un tema discriminatorio es un tema de cultura política, no solo en Colombia. La participación política de las mujeres en diferentes escenarios de poder es necesaria, es fundamental, pero nuestras sociedades aún no han entendido y no están preparadas y no han sido cualificadas para entender ese rol de las mujeres en política”, concluyó Arias, quien es además consultor en Comunicación Política y Persuasión.

Sin embargo, de los seis candidatos que quedan en la carrera presidencial, cuatro eligieron mujeres cómo fórmulas a la Vicepresidencia. Si alguna de ellas llega a ese cargo, será la primera vez en la historia del país que una mujer ocupe esa designación.

Según cifras de ONU Mujeres, en Colombia las mujeres abarcan el 52% de la población, sin embargo, solo representan el 12 % de quienes ocupan cargos elección popular (el 14% de concejales, el 17% de diputadas, el 9% de alcaldes y el 21% del Congreso).