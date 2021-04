Bancada alternativa del Congreso pide hundir la reforma tributaria

La bancada alternativa del Congreso, conformada por el Polo Democrático , la Unión Patriótica , el Mais, Colombia Humana, entre otros movimientos, anunciaron que su posición es ir en contra de la reforma tributaria y pidieron que sea retirada.

“Nuestra posición es la de una ponencia de archivo que vamos a radicar prontamente. Esto es lo que propone el pacto histórico e insistimos en que el presidente Duque retire la reforma tributaria, no es pertinente al país y si no decide retirarla, invitamos a los congresistas a que no la voten y que nos apoyen nuestra propuesta de archivo”, puntualizó el representante David Racero.

Según los miembros de esta bancada, no van a negociar esta reforma porque en el proceso podría tener cambios que afectarían a la ciudadanía.

Según el senador Wilson Arias, este proyecto no se puede reparar. “El Gobierno está buscando seducir a quienes se oponen a la reforma tributaria para remendarla. Ese proyecto no se puede reparar. Como pacto histórico tenemos adelantada una propuesta de archivo e invitamos a apoyarla”, mencionó.

Finalmente, la bancada alternativa dijo que apoyará el paro nacional que ha sido convocado para protestar por la reforma tributaria.