Benedetti confiesa que se dejó “llevar por la rabia y el trago”

El exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, quien ha estado en el ojo del huracán recientemente después de que salieran a la luz una serie de polémicos audios en los que se le escucha amenazar, con toda clase de vulgaridades y ofensas, con revelar secretos de la financiación de la campaña presidencial del presidente de la República, Gustavo Petro.

Tras todas las reacciones y decisiones tomadas, empujadas por el escándalo, como la del Consejo Nacional Electoral de citar a la exjefa de Gabinete de Petro, Laura Sarabia, así como a Benedetti por un fragmento de los audios en los que habla de 15.000 millones de pesos que habían ingresado a la campaña, este último se pronunció por su cuenta de Twitter y, sin hacer referencia directa al escándalo, confesó que se dejó “llevar por la rabia y el trago”.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió el exembajador.

Horas antes, este mismo lunes, 5 de junio, Benedetti había insinuado que, detrás de todo el escándalo, hay una campaña para desprestigiarlo, argumentando que el fin es descalificarlo “de futuras cosas que pueda decir”.

Publicidad

Sin embargo, tiempo después borró el trino y escribió uno nuevo, en el que confesó haberse dejado "llevar por la rabia y el trago".

Al respecto, el presidente Petro también se pronunció por Twitter y, citando al mensaje de Benedetti, aseguró que no se ha mostrado que él haya cometido algún delito, por lo que el presente político es "un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad".

Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninģuna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito.



Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad pic.twitter.com/J3o26u2jnd — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

Repercusiones políticas de los escandalosos audios de Benedetti

El jefe de Estado, por su parte, respondió que en su Gobierno "ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones (de pesos, unos 3,4 millones de dólares) por fuera de nuestra contabilidad", respondiendo a uno de los fragmentos más polémicos de los audios.

Petro, Sarabia, Benedetti. Foto: AFP, Twitter @laurisarabi

Publicidad

Entretanto, la polémica también tuvo repercusiones en el Congreso de la República, donde el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que las discusiones de las reformas del Gobierno se congelan.

Tras las escandalosas revelaciones, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez pidió la renuncia de Petro y lo denunció ante la Comisión de Acusaciones por delitos relacionados con financiación ilegal de campañas.

Los polémicos audios de Benedetti

Entre la cantidad de material que dio a conocer la revista Semana, Benedetti le recuerda a Sarabia que él recaudó "15.000 millones de pesos" para la campaña de Petro y le dice que si él habla y cuenta quienes financiaron su campaña en la costa atlántica, acabarán todos presos.

"No es mamando gallo (broma), no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos", le dice en una de las grabaciones publicadas por la revista.

Publicidad

Le puede interesar: