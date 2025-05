Canciller Sarabia sobre Petro: “A pesar de las diferencias, seguimos trabajando juntos”

Tras la reciente desautorización del presidente Gustavo Petro a su canciller Laura Sarabia por haber citado a la Comisión Asesora para hablar de la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda , la ministra, en un tono muy conciliador y tras cumplir hoy 100 días en el cargo, aseguró que su relación con el mandatario continúa y que, a pesar de las diferencias, siguen trabajando juntos.

“Tengo muy buena comunicación con el presidente Petro. Tenemos diferencias, como todo el mundo, pero siempre podemos tener una conversación franca, y él siempre me lo manifiesta. En cada parte y en cada cosa que me dice, hay una oportunidad para aprender. (…) Yo no contesto a rumores ni a chismes de pasillo”, afirmó Sarabia.

Canciller Laura Sarabia Foto: AFP

Ayer, justamente, el presidente Gustavo Petro se reunió con Sarabia y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. En este encuentro se abordó uno de los temas más sensibles en la relación entre Colombia y Estados Unidos: la intención del gobierno colombiano de acercarse a China. Esto, en el contexto del viaje que iniciará el presidente este fin de semana a ese país.

El presidente Gustavo Petro estará en China durante una semana. Su prioridad será la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, el proyecto comercial que busca conectar Asia con África y Europa. Sin embargo, esta intención no es vista con buenos ojos por el Gobierno del presidente Donald Trump.