Cecilia López desmiente declaraciones de Carolina Corcho en Cali: "Nunca defendí la Ley 100"

Este sábado, 15 de julio, en el marco del foro de 'Palabras Mayores' en Cali, Valle del Cauca, la exministra de Salud Carolina Corcho se confesó y habló de su salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro, además reveló ciertas diferencias con los exministros de Hacienda (José Antonio Campo), Educación (Alejandro Gaviria) y Agricultura (Cecilia López), de quienes ella aseguró tuvo diferencias porque apoyaban la Ley 100.

"La diferencia que existió al interior del Gobierno con los tres exministros tuvo que ver con que, ahora ellos, no están de acuerdo con las reformas del programa del presidente Petro que votó el pueblo colombiano. Fundamentalmente, hubo un desacuerdo en la reforma a la salud con José Antonio Campo, quien era ministro de Hacienda; Alejandro Gaviria, quien era ministro de Educación , y, Cecilia López, quien era ministra de Agricultura, quienes no estaban de acuerdo con la esencia de las reformas", manifestó Carolina Corcho desde Cali.

Asimismo, en su versión, Carolina Corcho aseguró que tuvieron una serie de enfrentamientos en el gabinete por la discusión de la reforma a la salud, además dijo que nunca se llegó a un consenso porque estos defendieron la Ley 100 y el manejo privado de los recursos públicos de salud.

Ante esto, la exministra Cecilia López le respondió a Carolina Corcho, a través de su cuenta de Twitter, desmintió que nunca estuvo en desacuerdo con las reformas del Gobierno ni mucho menos fue partidaria de la Ley 100 como indicó la exministra de Salud.

Publicidad

Además, lo que dice la ex ministra Corcho es falso. Jamás me he opuesto a las reformas de este gobierno; sí sugerí cambios porque el presidente me lo pidió. Llegamos a acuerdos que ella rompió al no incluirlos a último momento (...) Cómo será de falso que ignora que quien más atacó la Ley 100 fui yo, por eso renuncié con mi equipo al ISS, y escribimos un libro pronosticando lo que hoy se ve. Hasta cuando más mentiras de la exministra Corcho", manifestó Cecilia López.

Le puede interesar