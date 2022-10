Cepeda denuncia a Duque y al fiscal por "incumplimientos" al acuerdo de paz

El senador del Polo Democrático presentó este martes una denuncia por prevaricato agravado contra el presidente de la República, Iván Duque, y el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ante presuntos incumplimientos al acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla y hoy partido político Farc.

La denuncia fue interpuesta ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y está sustentada en temas como las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y las demoras en la implementación de lo pactado.

“La denuncia es un poco simbólica, pero la he interpuesto de todas maneras, por haber violado la Constitución (artículo 22, artículo 95) y el acto legislativo 02, en lo que atañe con la implementación rigurosa y de buena fe del acuerdo de paz”, explicó Cepeda.

Asimismo, el parlamentario indicó que las actuaciones de ambos funcionarios se constituirían en una violación del acto legislativo que ordena cumplir con ese acuerdo, “afectando gravemente los derechos de las víctimas al producirse ataques y dilaciones contra la JEP”.

El congresista de oposición, sin embargo, reconoció que no es muy optimista sobre el futuro de ese proceso. “Espero que en algún momento esa comisión avoque esto, aunque realmente no me hago muchas ilusiones”, concluyó.

