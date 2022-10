Cierran urnas en el exterior para elecciones legislativas

43 países de Europa, África y Oceanía concluyeron su jornada electoral, según confirmó la Cancillería.

El ministerio agregó que, por primera vez, se habilitó un punto de votación en Alaska, con un potencial electoral de 70 personas.

Publicidad

Además, los colombianos residentes en España (105.030) acudieron a los distintos centros electorales dispuestos en todo el país para votar en las elecciones legislativas de Colombia, aunque el plazo para hacerlo estaba abierto desde el pasado lunes.

Los consulados habilitados permanecieron abiertos entre las 7.00 y 15.00 GMT, en una jornada que transcurrió "con normalidad" y ordenadamente, según indicó a Efe el embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski.

Vea aquí: Más de 720.000 colombianos, inscritos en el exterior para votar en las elecciones

"Todo ha sido muy normal y muy ordenado y ha funcionado bastante bien", explicó Furmanski y recordó que durante toda la semana se ha podido votar en siete consulados españoles y hoy en las 158 mesas habilitadas en todo el país.

Publicidad

"No ha habido ningún problema, todo muy cívico, la gente muy colaboradora. Estamos muy contentos con el comportamiento del electorado", remarcó el embajador, quien no pudo adelantar ningún dato hasta que no sean publicados por la Registraduría colombiana una vez se sumen a los del resto de países.

Más de 720.000 colombianos residentes en el extranjero estaban llamados a votar en las elecciones legislativas colombianas desde el pasado día 5 de marzo.

Publicidad

En España estaban habilitados para hacerlo 57.077 mujeres y 47.953 hombres.

La mayoría de los registrados se encuentran en Madrid (47.082), Barcelona (20.523), Valencia (11.731) y Sevilla (7.353).

En las elecciones legislativas, los colombianos elegirán 102 senadores: 100 de circunscripción nacional y 2 por circunscripción especial indígena.

También se designarán 166 parlamentarios para la Cámara de Representantes, de los que 161 corresponden a los 32 departamentos y el Distrito Capital.

Publicidad

Por el acuerdo de paz, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en que se convirtió la antigua guerrilla, tiene asegurados cinco senadores y cinco escaños en la Cámara de Representantes.

Además, los colombianos están convocados a dos consultas interpartidistas para escoger candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo.