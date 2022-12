Claudia López y Antonio Navarro guardan un silencio cómplice con Petro: Samuel Hoyos

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Samuel Hoyos criticó lo que llamó un 'silencio cómplice' de los dos posibles aspirantes a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Alianza Verde.



Aseguró que resulta contradictorio que en la campaña a la Presidencia apoyaron y defendieron a Gustavo Petro y que ahora no reaccionen, después de que se conociera el vídeo que muestra al exalcalde recibiendo fajos de billetes.



"Claudia López y Antonio Navarro andan calladitos, escondidos pero le deben unas explicaciones al país. Ellos querían que Gustavo Petro fuera el presidente de los colombianos, le hicieron campaña lo promovieron, hicieron alianzas políticas con él y hoy guardan un silencio cómplice con esa actitud mafiosa de Gustavo Petro. Lo cogimos con las manos en la masa y le tienen que dar una respuesta y una explicación al país".



Indicó que los dos exsenadores deben dar una explicación debido a que son políticamente responsables al brindar su apoyo a Petro en más de una ocasión.



"Uno no puede ser petrista para recibir los puestos, uno no puede ser petrista para hacer las coaliciones electorales, pero después a la hora de responder ir a esconderse y guardar silencio. Claudia López y Antonio Navarro tienen que darle una explicación al país, políticamente también son responsables", dijo Hoyos.