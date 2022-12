CNE convocó audiencia este lunes para definir futuro de curul de Aida Merlano

En audiencia pública el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó la decisión sobre la curul de Aida Merlano, congresista electa del Partido Consevador, y dejó en firme la de Antanas Mockus. Este lunes el CNE convocó a audiencia para definir el futuro de la curul.

Merlano, quien está siendo procesada por compra de votos, obtendría su credencial de congresista, debido a que no tiene una condena en firme. Sin embargo, se presume que no podrá posesionarse ya que está recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La ley dice que, a partir del 20 de julio, tendría ocho días adicionales para hacer juramente en el cargo. De no hacerlo, el Consejo de Estado definiría la perdida de investidura.

La autoridad electoral envió hoy la convocatoria para continuar con audiencia pública al Silvio San Martín Quiñoñes, apoderado de Aida Merlano, donde le notifican que “de acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Corporación, en sesión de la fecha, atentamente se le convoca a Audiencia pública que se realizará dentro del asunto de la referencia, el día lunes 16 de julio de 2018, a las cinco de la tarde (5:00 p.m), en el Auditorio del Consejo Nacional Electoral”.

Si Merlano no se posesiona, se declararía la vacancia temporal y, eventualmente, podría ser reemplazada por el siguiente en votación de su partido (Conservador). Una vez avance su proceso y se pronuncie el Consejo de Estado sobre su caso, se determinaría la silla vacía, con lo cual no podría ser ocupada por alguien más su curul.