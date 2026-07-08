Colombia merece una transición en paz: expresidentes del Grupo Libertad y Democracia

A través de un comunicado, 15 exjefes de Estado y de Gobiernos iberoamericanos manifestaron su rechazo a la narrativa de fraude impulsada por el presidente saliente Gustavo Petro y el llamado del senador electo Iván Cepeda de desobediencia civil al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

En el pronunciamiento, los exmandatarios insisten en que los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio fueron certificados por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, que no existe decisión judicial que cuestione la elección y que las denuncias de fraude difundidas en redes sociales no sustituyen los mecanismos legales para impugnar los comicios.

El Grupo Libertad y Democracia (@GrupoLyD) rechaza el deseo de golpe a la Democracia que Petro quiere implementar al desconocer resultados, cuestionar el sistema electoral y llamar a la desobediencia y a enfrentar al presidente electo, fomentando la ruptura y la división de… pic.twitter.com/UbyuSDaEIK — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 8, 2026

El documento también advierte que desconocer anticipadamente a un gobierno elegido democráticamente es incompatible con el Estado de derecho y asegura que un llamado a la desobediencia civil, basado en el no reconocimiento del resultado electoral, trasciende la crítica política y puede afectar la estabilidad institucional.

“La protesta social pacífica y la oposición política son derechos fundamentales en toda democracia. Sin embargo, cuando dicho llamado se articula alrededor del no reconocimiento de la investidura presidencial y de la movilización en la fecha de instalación del nuevo Congreso, deja de ser disenso democrático y se convierte en un intento de deslegitimar, por vías extrainstitucionales, una decisión que corresponde exclusivamente al pueblo soberano y, en caso de controversia, a la justicia electoral”, se puede leer en el comunicado.



Además, los expresidentes instan al presidente Petro a garantizar una transición de mando conforme a la Constitución, exhorta a la comunidad internacional a basarse en las certificaciones oficiales de las autoridades electorales y reafirma su respaldo a una transmisión pacífica del poder el próximo 7 de agosto.

“Exhortamos a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y a los organismos multilaterales a valorar los hechos con base en las certificaciones oficiales y las decisiones de la justicia colombiana, y no en acusaciones formuladas unilateralmente en redes sociales. Estaremos vigilantes para denunciar cualquier acción que amenace con debilitar el orden democrático en Colombia”, agrega.

El comunicado está suscrito por figuras como Iván Duque (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Mariano Rajoy y José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Guillermo Lasso (Ecuador), entre otros exmandatarios.