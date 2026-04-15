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Blu Radio  / Política  / Con calificativos de “criminal”, chocaron Iván Cepeda y Ciro Ramírez en el Senado

Con calificativos de “criminal”, chocaron Iván Cepeda y Ciro Ramírez en el Senado

Cabe recordar que la condena contra el senador Ramírez se encuentra en primera instancia, la cual ya fue apelada, y hasta tanto esta no quede en firme y ejecutoriada, el Congreso mantendrá su fuero y su escaño en el legislativo.

Iván Cepeda y Ciro Ramírez
Iván Cepeda y Ciro Ramírez
X: @IvanCepedaCast y @CIROARAMIREZ
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Una nueva pelea entre el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, e integrantes del Centro Democrático, se vivió en la tarde de este miércoles, 15 de abril, en la plenaria del Senado de la República.

El motivo fue la presencia nuevamente en el recinto del senador Ciro Ramírez. Cepeda, por segunda vez en la semana, reclamó la presencia del congresista, a pesar de haber sido condenado en primera instancia a 23 años de prisión, por su participación en el entramado de corrupción conocido como Marionetas II.

“El señor Ramírez está condenado. El señor Ramírez está en un proceso de apelación, pero viene al Congreso nuevamente y dice esta mañana a través de medios de comunicación que viene a defender las instituciones. Hágame el favor. Usted es una afrenta, señor Ramírez, a este país. Usted es una vergüenza para este país, usted es una vergüenza para este congreso. Usted es un criminal convicto y debe abandonar este recinto”, aseguro Cepeda.

congreso.jpg
Congreso de la República.
Foto: Unal.

Ramírez le contestó con el mismo calificativo y, bastante molesto, le recordó al aspirante presidencial varios hechos polémicos que lo señalan.

“Criminal es el que va y recoge a Jesús Santrich en la cárcel, a un criminal y asesino, y lo recogió feliz con la carita sonriendo. Criminal es el que habla aquí en la plenaria del Congreso y recibe llamadas de Iván Márquez, ese que asesinó a Miguel Uribe. Criminal es el que no se refiere a lo que pasó en la cárcel de Itagüí porque tiene relación con la paz, y la paz es la excusa de todo”, le increpó.

Cabe recordar que la condena contra el senador Ramírez se encuentra en primera instancia, la cual ya fue apelada, y hasta tanto esta no quede en firme y ejecutoriada, el congresista mantendrá su fuero y su escaño en el legislativo.

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