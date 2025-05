Congresistas rechazan advertencias de Petro para quienes voten contra consulta popular

Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera a los congresistas que, en caso de que votaran en contra de la consulta popular, serían revocados por el pueblo, varios parlamentarios rechazaron el pronunciamiento y aseguraron que lo dicho por el mandatario es antidemocrático.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el representante a la Cámara Andrés Forero manifestó que el Senado no debería ceder ante un chantaje y, por el contrario, tendría que hacer valer su autonomía como poder legislativo.

“Esperamos que los senadores de la República hagan valer la autonomía de la rama legislativa, no se dejen chantajear y demuestren al presidente que, mal que le pese, en Colombia sigue habiendo democracia”, dijo el representante por el Centro Democrático.

Hoy @petrogustavo volvió a amenazar al Congreso, evidenciando una vez más su espíritu anti-democrático y su alergia a la división de poderes.



El Senado no debe ceder al chantaje y debe hacer valer la autonomía del poder legislativo.



Todavía Colombia sigue siendo una democracia. pic.twitter.com/CzT6JLqf5A — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) May 1, 2025

Otra congresista que rechazó las declaraciones del presidente fue la representante Katherine Miranda, quien aseguró que los parlamentarios se encuentran cansados de las amenazas por parte del jefe de Estado. Miranda manifestó que esta tendencia no se da solamente contra la rama legislativa, sino contra las instituciones del Estado y el mismo pueblo de Colombia.

“Usted no es más que un simple presidente, no el dueño del país ni mucho menos un rey. No le tenemos miedo, el 7 de agosto del 2026 se va o se va”, concluyó el mensaje de Miranda.

Estamos cansados de las amenazas de @petrogustavo, no solamente al Congreso sino a las instituciones y al mismo pueblo colombiano.



Usted no es más que un simple presidente, no el dueño del país ni mucho menos un rey.



No le tenemos miedo, el 7 de agosto del 2026 se va o se va. — Katherine Miranda (@KatheMirandaP) May 1, 2025

Dentro de todo, el senador y precandidato Miguel Uribe también publicó un video en sus redes sociales en el que asegura que la consulta popular no prosperará. El miembro del Centro Democrático le envió un mensaje al presidente en el que le afirma que no permitirá intimidación alguna.

“Sus amenazas al Congreso no son sino una muestra de miedo e incapacidad, porque para usted la institucionalidad no sirve. Le teme a las reglas y a las leyes, como le temen los bandidos. Consulta, no. Es politiquería y corrupción”, dijo Uribe en el video.

🚨 atención Colombia 🚨



Desde aquí le digo a Petro y a sus cómplices: no tenemos miedo y la consulta popular NO va.



Colombia es mucho más que este mal gobierno. pic.twitter.com/G00uEVSOdh — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) May 1, 2025

Por último, el senador Alejandro Chacón reiteró que no se puede estigmatizar a los congresistas que piensan diferente, pues “la unanimidad forzada es perjudicial para la democracia”. El parlamentario se refirió también a los señalamientos del presidente contra el congresista liberal Miguel Ángel Pinto, a quien Petro mencionó en su discurso al responsabilizarlo del asesinato de un líder en Miranda, Cauca.

“Presidente, por favor, respeto. Aunque he discrepado con el senador Miguel Ángel Pinto en varias ocasiones, y especialmente ahora, reconozco su derecho a expresarse como considere conforme a su representación política en el Senado”, concluyó Chacón.

Presidente, por favor, respeto. Aunque he discrepado con el senador @MiguelPintoH1 en varias ocasiones, y especialmente ahora, reconozco su derecho a expresarse como considere conforme a su representación política en el Senado. No podemos estigmatizar a los congresistas solo por… https://t.co/J4b0uZj1SH — Alejandro Carlos Chacón Camargo (@ChaconDialoga) May 1, 2025

Cabe recordar que Pinto ya anunció demandas contra el presidente por lo dicho en aquel discurso. El senador aseguró que denunciará penalmente al jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad internacional.

A toda la polémica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que no existió ninguna amenaza del presidente Petro contra el Congreso de la República. El jefe de esta cartera reiteró que “el senador que vote No a la Consulta Popular, el pueblo no lo va a reelegir. Dejen el miedo, que el pueblo decida”.