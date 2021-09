Congreso aprobó proyecto que reduce 10% el valor del SOAT a buenos conductores

La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que reduce en 10% el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para los conductores que hayan tenido buen comportamiento en las vías durante los años 2020 y 2021, además de otros beneficios para promover hábitos óptimos de conducción y de seguridad vial; solamente faltaría la conciliación en Senado y Cámara para luego ser sancionada por Duque.

Dentro de lo estipulado en este proyecto de ley, se establece que en los casos donde se registre un buen comportamiento vial, por no reportar siniestros que afecten la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y haber renovado su póliza de manera oportuna, definida como la renovación de la póliza antes de su vencimiento, se tendrá derecho a un descuento del 10% en el valor del SOAT.

El debate se centró en otorgar un descuento superior, aunque en el texto original se mencionaba un descuento del 25%, en este último debate se mencionó incluso llegar a un 50%, pero la ponente de esta iniciativa, la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, dijo que no era conveniente y esta cifra del 10% era el producto de un consenso con el Gobierno Nacional,

“Llegar a este descuento costó todos los movimientos que tuvimos que hacer para liberar los recursos, hubiéramos querido que fuera más, pero hasta ahí se puede para no desfinanciar el sistema, porque es peor tener un sistema en riesgo que no pueda atender a esos colombianos que llegan a los diferentes hospitales del país”, afirmó.

Una duda dentro de los congresistas era si se sancionarían a los conductores que no renovaran este seguro, por lo que la congresista Castañeda aclaró, “no existen multas automáticas, ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT como lo han mal informado; no habrá IVA para el seguro y por el contrario los colombianos tendrán alivios para su bolsillo, incluyendo a los usuarios de motocicletas”.

Publicidad

Otro beneficio que se aprobó y que impactará a más de 4.7 millones de personas que tendrían que renovar la licencia de conducción el próximo 10 de enero, por la entrada en vigor de una nueva normatividad que así lo estipula, es que se otorgarán dos años más para poder renovar esta licencia, esto para aliviar la economía de estas personas, en el marco de la reactivación económica después de la pandemia, es decir que estas personas podrán renovar su licencia hasta 2024.

Finalmente se aprobó que las aseguradoras podrán vender a los propietarios de los vehículos un seguro complementario opcional. Este proyecto pasó su último debate en el Congreso, ahora faltará la conciliación en las plenarias de Senado y Cámara, para que luego pueda ser sancionado por el presidente Iván Duque y convertirse en Ley.

#PlenariaSenado_Mixta |✅📃| Ha sido APROBADO en su totalidad el proyecto de ley para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT).



Votación:

✅ 48 votos

❌ 14 votos



🗣️ Ponente, S. @AnyMarCas pic.twitter.com/LJvta9JSCA — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) September 29, 2021

Le puede interesar. Escuche las Noticias del Día en Spotify: