Congreso creó comisión humanitaria para superar paro en el Cauca

Este grupo de congresistas viajará de inmediato al Cauca para intentar una conciliación efectiva que permita levantar el paro agrario que ya completa una semana.

"La vocación del Congreso es que se siente el Gobierno con los indígenas y tratemos de hacer un corredor humanitario, la situación es dramática. Eso es lo que queremos hacer. Hemos servido de garantes en otros momentos y ahora es supremamente importante asistir", explicó la senadora liberal Sofía Gaviria.

Esta decisión se tomó luego de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reuniera con el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, y los voceros de los partidos políticos. (Vea también: El Gobierno tiene la obligación de escucharnos: líder indígena ).

"No podemos seguir con la vía totalmente bloqueada. Citamos una mesa con la Cumbre Agraria en Bogotá y nos dejaron plantados, citamos una mesa con la Cumbre Agraria en Cali y nos dejaron plantados. Parece no haber disposición al diálogo, no entiendo qué es lo que buscan, cuál es el propósito con esta actitud tan radical que es lamentable con un gobierno que ha estado permanentemente dialogando con los mismos dirigentes de la Cumbre Agraria y de las comunidades indígenas", explicó el jefe de la cartera política.