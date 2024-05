Congreso escuchó a 16 candidatos para contralor general de la República

Luego de casi un año de que el Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República y en cumplimiento del fallo de una tutela presentada por él ante la Corte Constitucional, el Congreso de la República reinició este lunes el proceso de escogencia del jefe de control fiscal.

Aunque el Congreso había intentado iniciar el proceso desde cero, el fallo de la Corte ordenó que se tenía que reiniciar a partir del listado de 20 elegibles seleccionados por la Universidad Industrial de Santander el 14 marzo de 2022, quienes obtuvieron los mayores puntajes en las pruebas técnicas de conocimientos, entre los que está Rodríguez.

Al final se hicieron presente solamente 16 candidatos: Luis Hernando Barreto, Luis Fernando Bueno, Andrés Castro Franco, Mónica Certain, Karon González, Juan Carlos Gualdrón, Sebastián Montoya, Carlos Fernando Pérez, Luis Carlos Pineda, Aníbal José Quiroz, María Fernanda Rangel, Carlos Hernán Rodríguez, Víctor Salcedo Fuentes, Diana Carolina Torres García y Duván Uribe Urrea.

Hacia las 4:00 de la tarde de este lunes, 27 de mayo, comenzó la sesión conjunta y uno de los primeros en llegar fue Rodríguez, quien con una sonrisa y confianza, saludó a la mayoría de congresistas. En el recinto también se hicieron presentes candidatos que tuvieron altas posibilidades de ser elegidos en la pasada elección como María Fernanda Rangel, hoy defensora delegada, y Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá.

Incluso, Castro Franco aprovechó la oportunidad para celebrar la decisión de la Corte y hacer un llamado para que el Congreso elija en defensa de la institucionalidad: “Quiero resaltar la celeridad con que el Congreso ha asumido el cumplimiento de este fallo constitucional con miras a poder continuar con el proceso y finalmente fortalecer lo que es el ejercicio del control fiscal. La Contraloría necesita que se le ponga fin a este tema sin definir. Se necesita tener una Contraloría fortalecida en lo institucional. Hoy Colombia, más que nunca, necesita de ese fortalecimiento”.

Por su parte, la defensora Rangel explicó que el año y medio transcurrido desde la anterior elección le ha permitido fortalecer sus habilidades y su conciencia frente a la defensa de los recursos públicos: “En mi actual cargo, cuando viajé a una zona distante del país y cogí un niño desnutrido en mis manos que no podía ni abrir sus ojos, viví lo que significa que los recursos públicos no lleguen a los territorios, porque en realidad los territorios son los que padecen las consecuencias de la corrupción. Es ese complemento entre mi experiencia en las tres ramas del poder, sumado a la sensibilidad que se ha acrecentado en mi cargo como defensor de derechos humanos, que hoy me considero una mujer más visionaria e integral”.

Para otro de los aspirantes, el fiscal delegado Víctor Salcedo, destacó que es hora de que sepa la verdad de quienes son los que roban el erario: “Más allá de las cifras, de los números, es el momento para que Colombia conozca, en cuanto a las competencias que le corresponden a la Contraloría, quiénes son los grandes responsables del saqueo de los recursos públicos. Me parece muy importante las cifras, pero Colombia tiene que saber quién se está robando la plata a los colombianos. Y para eso se requiere un contralor o una contralora valiente, que no le dé miedo, y se lo digo porque me ha tocado, desde mi cargo, enfrentar la corrupción en todos los niveles".

Al momento de intervenir, el excontralor Rodríguez defendió su paso breve a la cabeza del ente de control fiscal, señalando que el plan de ejecución planteado al ser elegido se mantiene en el tiempo: “La Contraloría General de la República tuvo 1.753 elefantes blancos al momento en el cual llegamos, obras inconclusas que alcanzan un valor de los 15.2 billones de pesos. Esta cifra fue complementada con identificación que se hizo posteriormente durante el tiempo que estuve por 42 nuevos proyectos por valor de 5.9 billones. Hoy quiero decirles que esa tarea se implementó en un riguroso ejercicio de vigilancia del control fiscal y se lograron recuperar 452 de esos proyectos en el orden del 2.5 billones de pesos culminados y entregados en servicio”.

Se espera que mañana martes, 28 de mayo, la Comisión Accidental defina la lista de 10 elegibles y que se convoque al Congreso pleno para los días 11 y 12 de junio para que los candidatos sean escuchados y posteriormente se de la elección del contralor que termine el periodo hasta 2026.