Consejo Gremial llama a defender la Constitución y a respetar el resultado electoral

El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado público a las Altas Cortes, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Militares, la Policía, los medios de comunicación, el sector empresarial y a la ciudadanía para rodear y defender la Constitución, las instituciones y la voluntad expresada por los colombianos en las urnas.

La petición surge en medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales y tras la suspensión del proceso de empalme con el gobierno entrante.

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, aseguró que el país debe rechazar, exclusivamente por las vías legales y democráticas, cualquier intento presente o futuro de desconocer el mandato popular.

1/6 Las declaraciones del presidente @PetroGustavo, en las que afirma, sin pruebas, que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional, constituyen un hecho político y jurídico de la mayor gravedad. Abro hilo 🧵 #ColombiaSeRespeta — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) July 7, 2026

En ese sentido, insistió en que todas las instituciones del Estado están llamadas a garantizar el respeto por el orden constitucional y a proteger la estabilidad democrática en este momento político.



El pronunciamiento del gremio se produjo luego de que el presidente Petro afirmara, sin presentar pruebas, que la elección presidencial habría sido alterada por un fraude internacional.

Para el sector empresarial, este tipo de declaraciones ponen en entredicho la legitimidad del proceso electoral y afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia de los comicios.

Natalia Gutiérrez también cuestionó que el mandatario desconozca el triunfo del presidente electo, Abelardo de La Espriella, y sostenga que el ganador fue Iván Cepeda.

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Según el Consejo Gremial, esas afirmaciones desconocen la decisión soberana de los colombianos y alimentan la incertidumbre que podría traducirse en una mayor polarización y en riesgos para la convivencia democrática. De esta forma rechazando los llamados a la denominada "desobediencia civil", al considerar que incentivan la confrontación entre los ciudadanos.

Finalmente, el Consejo Gremial reiteró su respaldo al presidente electo y pidió que el proceso de transición de gobierno se lleve a cabo con plenas garantías y estricto apego a la Constitución y al Estado de derecho.