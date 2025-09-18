Cordial saludo entre Cabal y María Carolina Hoyos tras denuncias de esposa de Miguel Uribe

Los últimos días han sido días de mucha atención entre la familia de Miguel Uribe Turbay y la senadora María Fernanda Cabal por los señalamientos de María Claudia Tarazona, viuda del senador.

Ella, en una entrevista con Noticias RCN, contó que la precandidata Cabal la amenazó y, en plena velación de su esposo, le dijo que ella no conoce el país, tratando de persuadirla de no participar en la contienda electoral del Centro Democrático, pero parece que estas tensiones no son con toda la familia.

En las últimas horas se conoció el video en el que se ve a la precandidata Cabal saludando a María Carolina Hoyos, hermana del exsenador Miguel Uribe. El momento se dio en un debate de precandidatos presidenciales que avanza a esta hora en Bucaramanga, en el marco del congreso de las empresas de seguridad del país.

Dura declaración de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, contra María Fernanda Cabal Fotos: AFP

El señor que lleva a María Fernanda a acabar hasta el punto donde está María Carolina, agarrada del brazo, es el presidente del gremio de la seguridad privada en Colombia, José Saavedra. Él quería que se saludaran como mensaje de unión al país.



También estaba el precandidato Mauricio Cárdenas, y el ambiente fue de cero tensión, de mucha amabilidad.

María Carolina no estaba ahí por el señor Miguel Uribe Londoño, que no asistió al debate pues no alcanzó a llegar. Ella asiste porque mañana el gremio de la seguridad privada le va a hacer un homenaje a Miguel Uribe y la invitaron, pero quiso entrar a escuchar el debate de los otros precandidatos un día antes.