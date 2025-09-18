En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Epa Colombia
Álvaro Uribe
Sentencia a Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Cordial saludo entre Cabal y María Carolina Hoyos tras denuncias de esposa de Miguel Uribe

Cordial saludo entre Cabal y María Carolina Hoyos tras denuncias de esposa de Miguel Uribe

El señor que lleva a María Fernanda a acabar hasta el punto donde está María Carolina, agarrada del brazo, es el presidente del gremio de la seguridad privada en Colombia, José Saavedra.

Cordial saludo entre Cabal y María Carolina Hoyos.jpg
Cordial saludo entre Cabal y María Carolina Hoyos //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Los últimos días han sido días de mucha atención entre la familia de Miguel Uribe Turbay y la senadora María Fernanda Cabal por los señalamientos de María Claudia Tarazona, viuda del senador.

Ella, en una entrevista con Noticias RCN, contó que la precandidata Cabal la amenazó y, en plena velación de su esposo, le dijo que ella no conoce el país, tratando de persuadirla de no participar en la contienda electoral del Centro Democrático, pero parece que estas tensiones no son con toda la familia.

En las últimas horas se conoció el video en el que se ve a la precandidata Cabal saludando a María Carolina Hoyos, hermana del exsenador Miguel Uribe. El momento se dio en un debate de precandidatos presidenciales que avanza a esta hora en Bucaramanga, en el marco del congreso de las empresas de seguridad del país.

Dura declaración de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, contra María Fernanda Cabal
Dura declaración de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, contra María Fernanda Cabal
Fotos: AFP

El señor que lleva a María Fernanda a acabar hasta el punto donde está María Carolina, agarrada del brazo, es el presidente del gremio de la seguridad privada en Colombia, José Saavedra. Él quería que se saludaran como mensaje de unión al país.

También estaba el precandidato Mauricio Cárdenas, y el ambiente fue de cero tensión, de mucha amabilidad.

María Carolina no estaba ahí por el señor Miguel Uribe Londoño, que no asistió al debate pues no alcanzó a llegar. Ella asiste porque mañana el gremio de la seguridad privada le va a hacer un homenaje a Miguel Uribe y la invitaron, pero quiso entrar a escuchar el debate de los otros precandidatos un día antes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

María Fernanda Cabal

Miguel Uribe Turbay

Publicidad

Publicidad

Publicidad