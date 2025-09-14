María Fernanda Cabal responde afirmaciones de María Claudia Tarazona en funeral de Miguel Uribe

A través de un comunicado, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal respondió a las declaraciones de María Claudia Tarazona, quien la nombró al revelar uno de los momentos que más la impactó durante la cámara ardiente que se le realizó a Miguel Uribe Turbay en el Capitolio Nacional luego de morir tras el atentado del que fue víctima el 7 de junio.

En entrevista con Noticias RCN, la viuda del senador afirmó que Cabal se le acercó con un micrófono prendido en la ropa y, además, le habría realizado una advertencia.

"Con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijos y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino yo con miedo a que me meta en la política o que fuera candidata, diciéndome: 'Tú no conoces Colombia, tú no sabes lo que es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando'", dijo Tarazona, quien también afirmó que, acto seguido, Cabal la abrazó.



¿Qué responde María Fernanda Cabal?

Minutos después de conocerse esta entrevista, la senadora compartió a través de sus redes sociales un comunicado en el que se refiere a las declaraciones de Tarazona. Señaló que le "extraña" esa situación y aseguró que no realizó ninguna comentario en ese sentido a la viuda de Miguel Uribe.

"Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí", se lee en el documento.

Sobre el micrófono que tenía en la ropa, confirmó que sí lo llevaba, pero, según ella, porque venía de realizar una grabación y también porque suele atender continuamente a medios de comunicación en la Comisión y Plenaria del Senado.

"Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia", concluye el comunicado.

María Fernanda Cabal responde a declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe X: @MariaFdaCabal