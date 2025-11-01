En vivo
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Blu Radio  / Política  / Daniel Palacios supera la meta y alcanza un millón de firmas para su candidatura presidencial

Palacios hizo un llamado a los sectores políticos, sociales y empresariales a conformar una gran coalición nacional que priorice el bienestar del país por encima de los intereses partidistas.

Daniel Palacios, exministro del Interior y precandidato presidencial.
Foto: @DanielPalam en X.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Desde Leticia, Amazonas, el exministro del Interior y precandidato presidencial, Daniel Palacios, anunció haber alcanzado el millón de firmas de apoyo, superando así la meta necesaria para respaldar oficialmente su aspiración a la Casa de Nariño para las elecciones de mayo de 2026.

Con este logro, Palacios y su grupo significativo de ciudadanos ‘Rescatemos a Colombia’ dieron inicio a una nueva fase de la campaña que busca convocar a sectores democráticos comprometidos con el rescate institucional, la defensa de la libertad y la reconstrucción del país frente al desgobierno y la división generada por el actual gobierno.

Me voy de Leticia con algo inolvidable: aquí recogimos la firma un millón, y son un millón de colombianos que han depositado la fe en que tengamos un proyecto que pueda rescatar a Colombia y acabar la división”, afirmó el precandidato durante el anuncio.

Acompañado por ciudadanos en Leticia, Palacios hizo un llamado a los sectores políticos, sociales y empresariales a conformar una gran coalición nacional que priorice el bienestar del país por encima de los intereses partidistas.

La tarea es clara: rescatar a Colombia del desgobierno, del miedo y de la corrupción. Este movimiento es una invitación abierta a quienes aman esta tierra, sin importar de dónde vengan, para que juntos derrotemos al petrismo en 2026 y devolvamos al país el rumbo de la libertad y el progreso”, concluyó.

