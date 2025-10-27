Liberales marcan distancia de Petro: “Queremos un cambio, pero no como el suyo”

El senador y precandidato presidencial por el Partido Liberal Mauricio Gómez Amín, confirmó el rechazo de la colectividad a la invitación del presidente Gustavo Petro para articular el llamado frente amplio o frente humano, como lo bautizó el jefe de Estado.

Esta decisión se tomó después de una reunión exhaustiva entre los miembros del liberalismo, en la que analizaron los resultados de la consulta del Pacto Histórico que, cabe recordar, registró 2.7 millones de votos este 26 de octubre.

En diálogo con Recap Blu, Amín sostuvo que el objetivo de dicho frente amplio es “perpetuar un Gobierno que ha destruido” el sistema de salud, la política de vivienda del país, la seguridad y hasta el modelo del Icetex.

El senador fue categórico al preguntar: “¿Para qué perpetuarse? ¿Para qué insistir en gobernar si no hacen nada para que la gente pueda vivir mejor?”, sentenció al dejar claro que los liberales cierran la puerta a la propuesta del presidente Petro.



Foto: EFE.

En ese sentido, enfatizó que la crítica se basa en hechos y cifras, más “no en una simple oposición personal”. El Gobierno actual, según Amín, solamente deja “discursos vacíos, una polarización enorme y pocos resultados”.

“El liberalismo quiere cambio, pero no un cambio como el de Petro, sino un cambio en positivo para los colombianos”, añadió el senador.

Subrayó que por encima de la izquierda, de la derecha y del centro, “está el país" y que el Partido Liberal no se siente cómodo “con los cómplices de Petro” y la forma en que se están dando las cosas.

De cara al futuro, el partido busca la unidad y ha hecho un llamado a "actores independientes" como Juan Daniel Oviedo, David Luna y Mauricio Cárdenas, pidiéndoles que piensen en “una unidad de todos”.

También reveló conversaciones con figuras como Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Daniel Palacio, Felipe Córdoba e incluso Vicky Dávila; extendió el llamado a partidos como Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U.



La inestabilidad política y el desfinanciamiento de la educación

Una de las principales banderas rojas que aleja al liberalismo es la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el Gobierno. Para el Partido Liberal, “no es una opción para el 2026”, pues "lo que busca es más inestabilidad política” para el país, según dijo.

Por el contrario, la dirección del partido busca, de acuerdo con Amín, blindar la Constitución del 91, asegurar que Colombia sea un país “con libertad de prensa”, destacando que el presidente “ataca permanentemente a los medios de comunicación”.

También criticó la falta de respeto institucional, señalando que el presidente “no ha hecho sino discutir, pelear e insultar” a todas las altas cortes.