Quintero, Corcho y Cepeda no podrían ser precandidatos del Frente Amplio: magistrado del CNE

En medio del acto del lanzamiento de la misión de observación internacional para las elecciones de Consejos de Juventud que se llevarán a cabo este domingo 19 de octubre; el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ponente del caso de la fusión del Pacto Histórico, Altus Baquero, se pronunció frente a los últimos acontecimientos que ronda la consulta de los partidos de izquierda que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

Frente a la renuncia de Daniel Quintero a participar en la consulta, bajo el argumento que tanto el CNE como la Registraduría cambiaron las reglas de juego, Baquero explicó que Quintero quedaría inhabilitado para participar en la consulta interpartidista de marzo o la primera vuelta de mayo.

“Hay un artículo, es el artículo séptimo de la ley 1475 de 2011, que señala claramente que si una persona que se inscribió a una consulta renuncia ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo”.

Frente a las quejas del candidato, Baquero señaló que el CNE no ha cambiado las reglas de juego en ningún momento.



“El Pacto Histórico no existe ahorita como agrupación política porque tiene una condición resolutoria para que se pueda llevar a la vida jurídica y en el entretanto lo que debieron hacer esas agrupaciones cuando se inscribieron a la consulta fue hacerlo individualmente separado. Eso es lo que estamos señalando. Por eso es que se debe verificar si la consulta en su momento de inscripción fue interpartidista que es el deber ser frente a esta situación”.

Frente a la posibilidad de que el ganador de la consulta pueda participar en el Frente Amplio, Baquero explicó que eso depende de la pregunta presentada por los partidos. “Si usted plantea la pregunta diciendo cuál de estas tres personas va a ser el candidato a la presidencia, usted ya no puede participar en otro proceso de consulta”.