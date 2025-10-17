Daniel Quintero no podría participar en consulta de marzo de 2026, dice magistrado del CNE

El magistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero habló de la posibilidad que el excandidato Daniel Quintero no pueda participar en futuras elecciones, específicamente en la consulta interpartidista programada para el próximo mes de marzo.

Esta decisión del CNE no solo afecta a Quintero, quien se retiró del proceso, sino también a los otros precandidatos vivos del Pacto Histórico, Iván Cepeda y Carolina Corcho en caso que no partcipen en la consulta del 26 de octubre.

El magistrado Baquero fue claro al señalar que la posible inhabilitación de Quintero se fundamenta en una norma estatutaria específica:

“Hay un artículo, es el artículo séptimo de la ley 1475 de 2011, que señala claramente que si una persona que se inscribió a una consulta renuncia, ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo”, dijo frente a las quejas del candidato. Baquero señaló que el CNE no ha cambiado las reglas de juego en ningún momento.



“El Pacto Histórico no existe ahorita como agrupación política porque tiene una condición resolutoria para que se pueda llevar a la vida jurídica y en el entretanto lo que debieron hacer esas agrupaciones cuando se inscribieron a la consulta fue hacerlo individualmente separado. Eso es lo que estamos señalando. Por eso es que se debe verificar si la consulta en su momento de inscripción fue interpartidista que es el deber ser frente a esta situación”.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por Daniel Quintero para desestimar las restricciones legales fue que el CNE supuestamente había "cambiado las reglas de juego". Según su defensa, él se había inscrito inicialmente para una consulta de carácter interno del Pacto Histórico, la cual se habría transformado en interpartidista tras la cancelación de los logos.

Sin embargo, el magistrado Baquero desmintió enfáticamente estas aseveraciones, declarando que el Consejo Electoral no ha modificado las reglas de juego en ningún momento. El carácter de la consulta, celebrada el 26 de octubre, es interpartidista debido a la situación jurídica del Pacto Histórico.

Escuche aquí la entrevista: