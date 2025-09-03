David Luna demandará numeral de ley de encuestas por “violar derecho a la información”

El precandidato presidencial y exsenador, David Luna, anunció que demandará el numeral quinto de la Ley 2494 de 2025, que regula las encuestas políticas y electorales en Colombia. Luna considera que se está violando el derecho a la información integral relacionada con las elecciones.

“El numeral en cuestión prohíbe la publicación de encuestas electorales hasta antes de tres meses antes de finalizado el proceso de inscripción de candidaturas, lo cual impide al ciudadano conocer las preferencias programáticas y las tendencias electorales de los postulantes”, señaló el precandidato presidencial.

🚨 Acabo de demandar el artículo 5° de la ley de encuestas porque es un golpe a la democracia.

Está hecho para beneficiar el continuismo de Petro y del Pacto Histórico y para provocar una masacre interna en la oposición.



La democracia se defiende con información, no con censura. pic.twitter.com/ExmDBFFgyX — David Luna (@lunadavid) September 3, 2025

Para Luna, se están creando barreras técnicas y operativas que impiden el acceso a información que es de relevancia para los ciudadanos, también considera que se afecta la transparencia electoral y restringe los derechos del electorado, pues se le está privando de herramientas importantes para formarse una opinión de las elecciones.

“Este artículo es desproporcionado. En vez de promover la transparencia, genera un efecto de censura. Por eso pediremos a la Corte Constitucional que lo declare inexequible y defienda los principios de información y participación democrática”, afirmó Luna.