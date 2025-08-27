“Que nos auditen, pero no armen una ley censura”: director de Invamer sobre encuestas

La firma Invamer denunció que, por primera vez en más de tres décadas, no pudo publicar su tradicional Invamer Poll debido a las restricciones impuestas por la nueva ley que regula las encuestas electorales y de opinión política en Colombia.

A través de un comunicado y en entrevista con Voz Populi de Blu Radio, Martín Orozco, director y gerente general de la encuestadora, alertó sobre las implicaciones que esta medida tendrá para la democracia, el debate público y el derecho ciudadano a estar informado.

“Por primera vez en más de 30 años no hemos realizado nuestro Invamer Poll. La nueva ley que regula las encuestas electorales y de opinión política en Colombia no nos permite publicar el estudio con las especificaciones que lo hemos realizado históricamente. Al ser un estudio financiado con recursos propios, no nos es posible incrementar el tamaño de la muestra de la forma que la nueva ley lo exige”, explicó la empresa en un pronunciamiento.

“Estamos perdiendo todos los colombianos”

En diálogo con Voz Populi, Martín Orozco insistió en que la norma no solo afecta a las encuestas de intención de voto, sino también a las de opinión pública, al imponer tamaños de muestra “exagerados e innecesarios” que hacen inviable financieramente la realización frecuente de estudios.

“Llevamos más de 30 años haciendo este estudio cada dos meses con recursos propios con el ánimo de informar al país y darle voz a la ciudadanía (…) Lastimosamente, por la ley de encuestas que no solo limita o censura las encuestas de intención de voto (…) Cualquier tema que tú vayas a medir en Colombia requiere unas muestras exageradas que no hay quien las pague y no hay quien las haga con la misma frecuencia que nosotros lo veníamos haciendo”, explicó.

Orozco fue enfático en señalar que lo que debe hacerse es reforzar la vigilancia institucional, no impedir el ejercicio de mediciones serias: “Que nos auditen, que auditen lo que sea necesario, pero que no armen una ley para que haya censura, porque finalmente quienes estamos perdiendo somos todos los colombianos, porque no hay información, entonces ¿en qué vamos a quedar? En la información de las redes sociales, en la información de opinadores”.

Publicidad

Invamer anunció que ya interpuso dos demandas y prepara una tercera, al considerar que varios artículos de la ley son inconstitucionales. Según la firma, la falta de claridad en puntos como la obligatoriedad de preguntar por “todos los personajes que tengan conocimiento y favorabilidad manifiesta” hace prácticamente imposible cumplir con lo exigido.