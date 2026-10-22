De La Espriella responde a Rodrigo Lara por su salida: "Diferencias de criterio"

Sigue la polémica en torno al Gobierno nacional tras la sorpresiva salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, quien, en su cuenta de X, dijo que presentó su carta de renuncia por petición del presidente Abelardo De La Espriella, a quien le agradeció por la confianza y el trabajo realizado durante estos meses.

"Señor Presidente, todo esto lo logramos en apenas 76 días. Quedan muchas metas en marcha que espero mi sucesor pueda continuar, porque sé que son necesarias para que su Gobierno cumpla muchos de sus objetivos (...) Cuente conmigo desde donde me encuentre y en el destino que me deparen Dios, la providencia y el amor por mi familia. Tiene mi respaldo sincero a su Gobierno y al proyecto de la Patria Milagro", le dijo el exministro, acompañado de cifras de los logros en su periodo en el Gobierno.

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Mensaje el cual respondió el presidente, a través de su cuenta de X, en donde le agradeció por todo el trabajo realizado, pero aseguró que "diferencias de criterio" llevaron a tomar la decisión y darle la bienvenida a Alejandro Ordóñez en el cargo, quien, según él, tiene el perfil ideal para dirigir la cartera al proyecto político que espera durante su mandato.

"Como ocurre en toda tarea de esta naturaleza, en el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones. Nada de ello disminuye el reconocimiento que tengo por su vocación de servicio. Sé que usted ama profundamente a Colombia, quiere lo mejor para el país y que ha demostrado ser un patriota ejemplar. Quedan por delante nuevos caminos y nuevas responsabilidades. Confío en que sabrá asumirlos con la misma seriedad con la que ha desempeñado hasta ahora sus deberes públicos y que encontrará en ellos otras formas de servir al país.", expresó.



Esta sorpresiva salida ha dado mucho de qué hablar, incluso, algunos sectores políticos cuestionaron la decisión del presidente, a la espera de cuál será el futuro del Ministerior del interior bajo la dirección de Ordóñez.