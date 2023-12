Diputada del partido de Milei terminó entrevista en Mañanas Blu por pregunta que le molestó

Lilia Lemoine, diputada del partido argentino La Libertad Avanza, partido del presidente liberal libertario Javier Milei, terminó la entrevista en Mañanas Blu este jueves, 28 de diciembre, después de una pregunta que le genero molestia.

Antes de finalizarla y durante la entrevista, Lemoine abordó temas relacionados con las recientes protestas en Argentina y defendió las medidas tomadas por el Gobierno de Milei. Sin embargo, la entrevista dio un giro cuando la diputada fue cuestionada sobre las encuestas que respaldan las medidas del presidente.

"Ante todo, quería quería aclararles que no hay un clima de protesta generalizada. Hay personas protestando, como siempre, que asume un nuevo Gobierno que por un lado ni siquiera aguardaron a escuchar cuáles son las medidas que el Gobierno va a tomar y ya están protestando. (...) La gran mayoría del pueblo está de acuerdo con las normas que se están tomando", aclaró.

Al ser preguntada sobre la existencia de encuestas que respalden las medidas de Milei, Lemoine respondió que había visto algunas y destacó la necesidad de implementar medidas de shock y una reforma del Estado. Sin embargo, la situación se tensó cuando se le intentó preguntar sobre una ley presentada en el Congreso.

Publicidad

"Quiero preguntarle por la ley que presentó al Congreso el Gobierno del Presidente Milei para prácticamente, esto esto dicen algunos sectores, gobernar al amparo de una declaratoria de emergencia pública hasta finales del 2025. ¿Qué facultades tendría el presidente?", fue el cuestionamiento.

Lemoine rechazó la premisa de la pregunta, alegando que era falsa y que no tendría ninguna facultad extraordinaria, lo que llevó a un cruce de palabras con Ricardo Ospina. La diputada lo acusó de pronunciar la pregunta con una mentira y expresó su desinterés en continuar la conversación.

Eso es falso. Sí, eso es falso, porque no tengo no tendría ninguna facultad extraordinaria diputada. Las mentiras son molestas. Si vas a hacerme preguntas con mentiras y estás mal informado, no me interesa hablar con vos realmente. Si te molesta que yo te responda rápidamente y te frene cuando estás dando información errónea, entonces quizás no sea conmigo con quien debas hablar afirmó

El director intentó proponer un acuerdo para evitar interrupciones y mantener el respeto hacia la audiencia, pero Lemoine rechazó la propuesta, indicando que no quería molestar a la audiencia con interrupciones y sugirió que se retomara la conversación después de que él se informara mejor sobre el decreto de necesidad urgente.

Publicidad

"No, no molestemos a tu a tu audiencia con interrupciones. Así que te agradezco muchísimo el llamado. Cuando estés hayas leído el decreto de necesidad urgencia y sepas lo que es. Volvemos a hablar con mucho gusto. Pero no tengo ganas de discutir con alguien que no tiene los datos", sentenció la diputada.

Vea aquí la conversación con la diputada Lemoine