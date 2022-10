El Congreso me cambió las reglas de juego, por eso debo renunciar: Vargas Lleras

Luego de que se conociera que el próximo 11 de marzo Germán Vargas Lleras se apartará de su cargo para iniciar la campaña hacia la Presidencia de la República en 2018, el hoy vicepresidente cuestionó el papel que jugó el Congreso en la aprobación de la llamada Reforma de Equilibrio de Poderes que modificó la ley y le obliga a renunciar cuanto antes para no afectar su aspiración.

Publicidad

“El Congreso me las estableció de manera sobreviniente, cambiando las reglas de juego. Yo no tengo ningún reparo, pero como quiero seguir actuando en la vida pública, he tomado la decisión de retirarme para no quedar incurso en las inhabilidades que el Congreso me estableció hace un año, por qué no decirlo, intuitu personae”, manifestó el funcionario.

Desde el departamento del Atlántico, Vargas Lleras también entregó un balance de los proyectos que lideró durante su gestión en la Región Caribe.

Publicidad

“A mí me gusta el servicio público. No ha sido poco el balance de lo que hemos hecho estos años y menos de la inversión que a la Región Caribe ha llegado, en el sólo Atlántico tenemos obras por varios billones de pesos”, dijo.

Publicidad

Según el régimen de inhabilidades que estableció la Reforma de Equilibrio de Poderes, de querer aspirar a la Presidencia, quien ostente el cargo de vicepresidente debe apartarse de su cargo a más tardar 12 meses antes de la fecha de elecciones. En 2018, los comicios se llevarán a cabo el domingo 11 de marzo.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Desde los llanos del Yarí, el alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo afirmó que los guerrilleros que se acogieron a la ley de justicia y paz no podrán ser juzgados bajo la Justicia especial para La Paz. Tampoco podrán hacerlo las bandas criminales.

Publicidad

-Ante los más de 400 participantes en la Convención mundial de la Internacional Socialista el ministro del interior Juan Fernando Cristo, aseguró que la disidencia de las Farc no llega al 2% Del total de sus integrantes.

-Las autoridades capturaron en Valledupar al exgerente de la EPS Indígena Dusakawi y a un contratista, por usurpar más de 3 mil millones de pesos, dinero otorgado por el Estado para la salud de los indígenas en el Cesar, La Guajira y Magdalena.

Publicidad

-En Venezuela, le fue dictada nueva privativa de libertad al exgeneral Raúl Baduel, quien se fuese ministro de la Defensa y uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez. Justamente este jueves, un día antes de salir en libertad, le fueron imputados nuevos delitos.

Publicidad

-El delantero español Fernando 'El niño' Torres sufrió un golpe en el partido entre Atlético Madrid y Deportivo La Coruña y quedó inconsciente.

-El anuncio de Germán Vargas Lleras sobre su permanencia en la Vicepresidencia es uno de los temas más debatidos en redes sociales.

Publicidad

-Crece la alerta por las crecientes súbitas y desbordamiento de ríos en el Departamento de Cundinamarca, 5 municipios han tenido emergencias por deslizamientos, inundaciones y granizadas.

Publicidad

-Luego de la denuncia por parte de los conductores de taxis eléctricos en Bogotá en donde aseguran que están a punto de quedar en quiebra, la secretaría de movilidad respondió que los vehículos tendrán que seguir operando y reconoció que hubo fallas en algunos temas de la prueba piloto.