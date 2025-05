El último mensaje de Pepe Mujica a Colombia: "Mis viejos huesos ya no dan"

El expresidente de Uruguay José 'Pepe' Mujica fue una de las figuras más importantes de la política internacional actual y uno de los principales representantes de América Latina. Su historia marcó a distintas generaciones.

Nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo y falleció este martes, 13 de mayo de 2025, a los 89 años, tras una larga lucha contra un cáncer de esófago. Durante su enfermedad, se sometió a diversos tratamientos, incluidos de quimioterapia y otros procedimientos.

Pepe Mujica // Foto: AFP

En los años 60 participó activamente en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una organización guerrillera por la que pasó 13 años en prisión.

Tras recuperar su libertad, se integró a la política institucional como miembro del Frente Amplio. Ocupó cargos como diputado, senador, ministro y, finalmente, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.

Su gestión fue reconocida por impulsar importantes reformas progresistas, como la legalización del aborto, matrimonio igualitario y regulación del mercado de marihuana.

Las posturas políticas de Mujica fueron siempre claras: un hombre de izquierda. Apoyó diversos movimientos sociales y gobiernos de América Latina, entre ellos el del presidente colombiano Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro abrazándose con el Pepe Mujica. Foto: AFP

En uno de sus últimos mensajes públicos, el 18 de marzo del presente año, Mujica envió un emotivo mensaje al presidente, exhortándolo a no abandonar la lucha por la paz en Colombia, pese a las dificultades y a la "incomprensión de muchos":

“No te canses de luchar por la paz, porque tantos años de lucha y de guerra también han generado una cultura de gente que aprende a vivir en la guerra y que no cree que haya otra posibilidad”.

En ese mismo mensaje le hacía un llamado a Petro a luchar por la paz y por la vida humana: “Sigue luchando por la paz, en el fondo, luchar por la vida humana. Esto que parece tan simple y tan elemental suele ser lo que más olvidamos”.

Mujica también envió un saludo solidario a los colombianos, tanto a simpatizantes como a detractores, insistiendo en la importancia de poner la vida al servicio:

“Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina. No estoy lejos de irme cualquier día de estos. Pero recuerda: soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo. Pero es hermoso ponernos la vida al servicio de una causa, nos entiendan o no nos entiendan”, expresó.