En Colombia hay un racismo estructural que va más allá de decir negro: Francia Márquez

En diálogo con El Radar de BLU Radio, Francia Márquez, líderesa social y precandidata presidencial, habló sobre su origen, las aspiraciones para llegar a la Casa de Nariño, el racismo que hay en Colombia y mencionó algunas de sus propuestas de campaña.

En primer lugar, Márquez señaló: Soy una mujer que me auto reconozco afrodescendiente, orgullosa de mi negrura. Soy mamá cabeza de familia, soy alegre, pero de carácter”.

Según Márquez, todas las adversidades que vivió en el pasado le permitieron ser la mujer que es ahora y que pretende liderar el país.

¿Colombia es un país racista?

La precandidata, ligada con el Pacto Histórico de Gustavo Petro, aseguró que en Colombia todavía se evidencia el racismo desde una perspectiva estructural.

“Pasamos de la esclavitud a servidumbre, situación que sigue estando. Si uno mira en términos sociales cómo vive la población afrodescendiente, tienen los niveles de necesidades básicas más insatisfechas. No solo es racimo en término de decir negro o negra, (…) es el racismo estructural”.

Ese tipo de racismo, según la explicación de Márquez, se da cuando las personas que están en el poder no reconocen a la población afro y no invierten en esos territorios.

“Hay un estado racial que se expresa en la cotidianidad de la vida. Pero me enfoco en el racismo desde las instituciones del Estado. (…) hasta que no reconozcamos eso no va a ver transformación”, agregó.

Fin de la guerra y legalización de las drogas

En cuanto a las propuestas que tiene Márquez para llegar a la Presidencia se destacan el fin de la guerra y la legalización de las drogas. Y es que, para la precandidata, en país está en una fase de recrudecimiento de la guerra en varios territorios de sur a norte y de oriente a occidente.

“Yo creo que parar la guerra es el eje principal. Seguimos poniendo muertos. (…) Hoy tenemos en distintos lugares del país el recrudecimiento de la guerra, con el agravante de que los habitantes no saben de dónde viene la bala. Para nosotros esa es una línea principal”.

A lo anterior añadió: “Junto a eso implica resolver el problema de las drogas y eso implica, a su vez, legalización de las drogas. Hoy se habla de regularización del cannabis, pero eso no les permite a las comunidades recibir recursos. La fumigación ha sido un fracaso. Tantos años de inversión en la política antidroga no ha sido eficaz para acabar con el narcotráfico”.

¿Fórmula vicepresidencial de Petro?

Márquez reiteró que por ahora no piensa en ser una eventual fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, pues está trabajando para ganar la consulta.

“Por ahora estoy trabajando para ganar la consulta, así Petro sea el favorito. Estamos haciendo nuestro esfuerzo para recoger un millón de firmas, no es fácil, pero esperamos cumplir la meta. (…) Si no ganamos ocuparemos el lugar que nos corresponda”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en El Radar: