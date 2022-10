Es como un matrimonio acordado, no hay entusiasmo. Petro es soberbio: Carlos Caicedo

El exalcalde de Santa Marta expresó, en diálogo con BLU Radio, su descontento con la actitud “soberbia y egoísta” de Gustavo Petro, quien no los ha convocado para trabajar juntos después de la consulta del 11 de marzo.

“Nadie quiso con Petro, el único que quiso con Petro fui yo y ahora él no quiere incluirnos. Queremos estar con los que tienen voluntad de construir”, dijo Caicedo.

Publicidad

Carlos Caicedo envió una carta de agradecimiento a sus seguidores donde les informa sobre la incertidumbre política de su movimiento, pues, aunque según acuerdo deben apoyar a Gustavo Petro tras ser derrotado en la consulta de izquierda, no hay voluntad de hacerlo por la “actitud excluyente” del líder del movimiento Colombia Humana.

“Está excluyendo a quien fue su aliado. Nos dejó esperando una cita en Bogotá y nos llamó el 16 cuando ya había definido su fórmula vicepresidencial, su plan de Gobierno, su estrategia electoral. Me dijo el viernes que me llamaba el lunes y no lo hizo. La unidad no es lo que ha caracterizado a Petro, ha sido la exclusión, los egos le pueden más, los consejeros que tiene a su alrededor no le dejan ver que es necesario sumar otros sectores, es una actitud soberbia”, expresó.

Vea aquí: Congresistas de Coalición Colombia piden unión entre Fajardo, Petro y De la Calle

Aseguró que está explorando las alternativas jurídicas que tiene para, eventualmente, desistir de su apoyo a la candidatura de Petro, teniendo en cuenta que el candidato presidencial de izquierda también incumplió parte del acuerdo firmado ante la Registraduría, que incluía trabajar unidos el plan de Gobierno.

Publicidad

“Hay un compromiso formal, pero la política va más allá de formalidades jurídicas, debe haber acuerdos y consensos. Ahora tenemos una convención el 9 de abril en Barranquilla y vamos a decidir, yo estoy obligado a apoyar al ganador por lo cual estamos en el escenario de un matrimonio impuesto. Aunque no acordamos la fórmula vicepresidencial, teníamos que ser consultados en criterios de escogencia y también sobre el programa de Gobierno. Eso se escribió en el documento que se firmó ante la Registraduría”, agregó el excandidato.

Caicedo asegura que los 500.000 votos que alcanzó en la consulta del 11 de marzo deberían ser valorados y que lo que han recibido de parte de Petro es una “señal inequívoca” de que no los quiere en su campaña.

Publicidad

“Pobre y poca es la voluntad que puede tener nuestro equipo con esa actitud desobligante. Tenemos un compromiso jurídico más que político y tenemos que atenernos, pero cada día es más difícil que estemos donde no se nos quiere”, indicó Caicedo.

El deseo de Compromiso Ciudadano, el movimiento que lidera Caicedo, es que se unan los sectores de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y progresistas.

“Queremos conocer las propuestas que ellos tienen para gobernar Colombia, con estos estilos de campaña de Gustavo Petro vemos difícil que lo acompañemos en segunda vuelta. Estamos en la idea de que Sergio Fajardo, Humberto De La Calle y Petro puedan hacer alianza; si él no lo desea, iríamos con los que se unan para que haya viabilidad de ganar y un programa de Gobierno al que podamos aportar”, afirmó.

Caicedo aseguró que delegó un equipo de su movimiento que estará conversando con Fajardo y los integrantes de la Coalición Colombia y que esta semana se reunirá con Humberto de la Calle.