¿Es conveniente sacar la Policía del Ministerio de Defensa como recomienda la CIDH?

Polémica se ha levantado por algunas de las recomendaciones de la CIDH en el informe sobre las protestas en Colombia.

Uno de los puntos pide la separación de la Policía Nacional y el Esmad del Ministerio de Defensa. Por esta razón, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó a exgenerales de la Policía para conocer sus opiniones.

En primer lugar, el exsubdirector de la Policía general (r) Héctor Darío Castro, afirmó que tomar esa decisión en la actualidad sería equivocado, debido a la coyuntura social por la que atraviesa el país. Además, explicó que ese debate ya se vivió en el gobierno de Juan Manuel Santos.

“No (es bueno) para nosotros y para el país. Nosotros vimos este debate en el gobierno de Santos, nos reunimos varias veces con él y se retiro ese proyecto. Esto solo se podrá cuando el país sea totalmente normal. Aquí para Colombia es inconveniente tomar esa decisión en las condiciones en las que vivimos”, dijo el general (r) Castro.

Por su parte, el exdirector de la Policía Rodolfo Palomino defendió la institución e insistió que siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Asimismo, dejó clara su posición sobre trasladar a la Policía al Ministerio del Interior.

“Este es un debate que no es de hoy, ha estado casi que históricamente. Esta Policía es la más referenciada de Latinoamérica, muchos quieren tener una Policía como la de Colombia. No me aparto de la posibilidad de transformarla, pero sí me aparto de que en este momento se sustraiga del Ministerio de Defensa, donde es una garantía absoluta para todos los colombianos”, reiteró el exdirector Palomino.

Sobre este mismo tema, el general (r) Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, aseguró que la Policía sí debe salir del sector defensa, pero no en este momento, debido a la situación social de Colombia y a las amenazas que hay por los distintos grupos armados.

“La Policía sí debe salir del Ministerio de Defensa, pero no en este momento. Coincido en la posición del colegio de generales en la medida que es muy peligroso en la coyuntura de polarización política y social que vive el país”, señaló.

Escuche la entrevista completa en: