Es legítima y es legal: Iván Cepeda sobre consulta del Pacto Histórico

El precandidato presidencial y senador Iván Cepeda se refirió a la situación en la que se encuentra el Pacto Histórico, después de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara improcedente la tutela por medio de la cual los precandidatos presidenciales de ese sector político lograron inscribirse en la Registraduría para la consulta interna del 26 de octubre.

“No hay ninguna orden hasta ahora que esté dirigida al señor registrador o a las autoridades del sistema electoral que diga que debe suspenderse la preparación de la consulta”, dijo Cepeda.

Es importante recordar que el registrador, Hernán Penagos, dijo que iba a evaluar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con su equipo jurídico.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico Foto: suministrada

“Es legítima y es legal, nosotros no estamos infringiendo la ley al citar la consulta. Hemos hecho el estudio con nuestros juristas, hemos visto cuál es el escenario y eso se subsana muy sencillamente, es decir, el problema no es que la consulta haya sido derrotada o derogada por un juez; lo que ha ocurrido es que la inscripción de candidaturas debe, de nuevo, hacerse”, agregó Cepeda.



Es importante recordar que los precandidatos del Pacto Histórico estuvieron reunidos este martes con el presidente Gustavo Petro, hablando sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.