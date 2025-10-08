En vivo
Es legítima y es legal: Iván Cepeda sobre consulta del Pacto Histórico

El senador y precandidato Iván Cepeda dijo que el Pacto Histórico no está infringiendo la ley al señalar que habrá consulta interna el 26 de octubre.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El precandidato presidencial y senador Iván Cepeda se refirió a la situación en la que se encuentra el Pacto Histórico, después de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara improcedente la tutela por medio de la cual los precandidatos presidenciales de ese sector político lograron inscribirse en la Registraduría para la consulta interna del 26 de octubre.

“No hay ninguna orden hasta ahora que esté dirigida al señor registrador o a las autoridades del sistema electoral que diga que debe suspenderse la preparación de la consulta”, dijo Cepeda.

Es importante recordar que el registrador, Hernán Penagos, dijo que iba a evaluar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con su equipo jurídico.

“Es legítima y es legal, nosotros no estamos infringiendo la ley al citar la consulta. Hemos hecho el estudio con nuestros juristas, hemos visto cuál es el escenario y eso se subsana muy sencillamente, es decir, el problema no es que la consulta haya sido derrotada o derogada por un juez; lo que ha ocurrido es que la inscripción de candidaturas debe, de nuevo, hacerse”, agregó Cepeda.

Es importante recordar que los precandidatos del Pacto Histórico estuvieron reunidos este martes con el presidente Gustavo Petro, hablando sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

