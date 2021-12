¿Es posible hacer una campaña al Congreso en Colombia que cueste cero pesos?

Para las elecciones a Congreso, la Coalición de la Esperanza tiene en su lista al exconcejal de Bogotá Juan Carlos Florez y al experto en Gestión Urbana Fernando Rojas. Esta fórmula para Cámara y Senado que promete llegar al Legislativo con una campaña política a cero pesos y muy ambiental, ¿algo así es posible en Colombia?

“Yo ya hice una campaña costo cero en 2015. Obtuve la tercera votación al Concejo de Bogotá”, aseguró Juan Carlos Flórez.

"Durante mi trabajo como concejal de Bogotá nunca promoví un solo puesto. Eso me permitió tener independencia frente a las más distinas administraciones. No fui calanchín de ninguna administración. No estuve sometido a la presión de puestos", añadió.

“Nuestra campaña no es solo costo cero, sino amigable con el medio ambiente; no vamos a imprimir volantes, ni vallas, ni afiches”, dijo por su parte Fernando Rojas.

"Lo que uno puede llamar una remuneración emocional, ser parte de una campaña que le apuesta a algo diferente", añadió el aspirante.

