En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Es un vacío al proceso democrático: MOE por ausencia de oposición en mesa de garantías electorales

Es un vacío al proceso democrático: MOE por ausencia de oposición en mesa de garantías electorales

Desde la Misión de Observación Electoral aseguran que esta es la primera vez que se presenta esta situación desde que ellos hacen seguimiento al tema.

Publicidad

Publicidad

Publicidad