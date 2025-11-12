Es un vacío al proceso democrático: MOE por ausencia de oposición en mesa de garantías electorales

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, se refirió a la ausencia de la oposición en las mesas de la Comisión de Garantías Electorales. Barrios aseguró que en esos espacios se habla de las garantías para todos los sectores y, por eso, es importante que la oposición asista.

“Cuando hablamos de un proceso electoral, todo el mundo tiene que ver en eso. Si no asisten los partidos de oposición, lo que se está haciendo es un vacío al proceso democrático, eso es lo grave. Que le hagan un vacío a Benedetti, que son la oposición, y al presidente Petro, pero en los procesos electorales la MOE es la primera vez que ve eso y nosotros estamos desde Uribe”, dijo Barrios.

Es importante recordar que la oposición dejó de asistir a estas sesiones desde que se presentó el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio.

A estas comisiones asisten las autoridades encargadas de brindar seguridad y hacer seguimiento a los procesos electorales; también está el Gobierno Nacional.



“Nunca la oposición se había retirado de la mesa de las comisiones de seguimiento electoral. Esa mesa, por excelencia, es donde se brindan garantías para todo el mundo”, agregó Barrios al referirse al tema.