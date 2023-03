"Colombia sabe hacer elecciones en medio del conflicto": Alejandra Barrios, directora de la MOE

Se acerca una nueva jornada electoral en Colombia, pues a finales del mes de octubre se decidirán los comicios para definir alcaldes, gobernadores y concejales en todo el país. Sin embargo, existe un miedo por parte de los postulados debido a la escalada del conflicto por la presencia de grupos armados que, según algunos, ponen "en riesgo la libre democracia". La MOE se refirió al tema de las próximas elecciones.

"La violencia de los primeros cuatro meses pre electorales del 2019 frente a estos cuatros meses, del 2023, tenemos un incremento del 50 %. También se ha presentado un incremento de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales, desde 2019 hasta el 2023 (...) No es necesario generar un pánico innecesario y empezar a señalar que las elecciones de este año no son viables o que están en riesgo, no es así, Colombia sabe hacer elecciones en contextos de conflictos y lo que se busca es dar garantías a esos procesos electorales y no generar escenarios de incertidumbre", manifestó la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, en diálogo con Noticias de la Mañana.

Si bien las acciones por parte de grupos ilegales tienen azotadas algunas regiones y son serios para se tratados por las autoridades; sin embargo, Barrios aseguró que no se puede comparar la seguridad electoral como la del 2022 en donde la violencia no permitió que se pudiera celebrar una jornada electoral sin problemas: "Si bien es grave, tenemos reportadas 384 acciones, es decir, 27 veces menos el número comparadas al 2002".

"Es importante hacer un mapa de riesgo electoral para las elecciones del próximo 29 de octubre. Esto se viene realizando desde hace varios procesos electorales, es donde se pone en común diferentes variables que ponen en peligro (...) La MOE realiza, por ejemplo, elabora y presenta el mapa de riesgo electoral y eso nos permite tomar decisiones para dar recomendaciones para avanzar en unas elecciones más transparentes y con más garantías para los ciudadanos", añadió.