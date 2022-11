Esperamos que decisión del CNE no sea por persecución política: Antonio Sanguino

Antonio Sanguino, presidente de Alianza Verde y concejal de Bogotá, calificó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de no permitir a esa colectividad presentar candidatos a las elecciones a Concejo de Bogotá en 2019, como inaceptable e injusta.



Sanguino afirmó que la resolución ya fue apelada, que esperan que ese recurso de resolución sea resuelto favorablemente y que no sea una decisión animada por motivaciones políticas y de persecución a la Alianza Verde.



"Esperamos que esta no sea una decisión que sea de persecución política a la Alianza Verde. Nos sorprende, por ejemplo, que en La Guajira qué hay un gobernador detenido avalado por Cambio Radical y otro por el Partido de La U y no se haya producido ninguna sanción. Todos sabemos que ha habido enfrentamientos durísimos al interior del CNE entre la mayoría y uno de los magistrados (Armando Novoa) que goza de nuestro respaldo y que además llegó a esta corporación con el respaldo de los partidos minoritarios. Esperemos que no sea como resultado de esas controversias políticas y que aquí prime la imparcialidad y el apego al derecho y a la justicia en estas decisiones", expresó.



El concejal también señaló que las actuaciones del Partido han sido con estricto apego a la Ley y que a cada candidato se le solicita una declaración extrajuicio ante notario en que conste que no está incurso en ninguna inhabilidad, así como de la ventanilla única del Ministerio del Interior.



Esta decisión de suspender a Alianza Verde el derecho de inscribir candidatos o listas a Concejo de Bogotá y a otras corporaciones, es la primera que se produce en el marco de las investigaciones que adelanta el CNE contra los partidos políticos por avalar candidatos inhabilitados a las elecciones regionales 2015.